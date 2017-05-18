Прокуратура обжалует отказ суда об аресте Юревича

Публикации за 18.05.17

Прокуратура внесла представление на решение суда, отклонившего ходатайство о заочном аресте экс-губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассмотрение апелляции назначено в Свердловском областном суде на завтра, 19 мая.

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Напомним, претензии к экс-чиновнику и экс-депутату появились у правоохранителей в марте текущего года. Юревича обвинили в получении взятки и подстрекательстве к клевете.

Тогда Юревич заявил, что готов дать следователям все необходимые объяснения, однако повестки, предписывавшие ему явиться на допрос 17 и 20 марта, проигнорировал. После этого СКР пригласил его для допроса 10 апреля, предупредив, что если пообщаться с экс-чиновником не удастся и на этот раз, Юревич будет объявлен в международный розыск. Юревич не пришел, розыск объявили. А затем обратились в суд с ходатайством о заочном аресте.

Все это время бывший глава региона официально находится в Лондоне, где, по его словам, проходит лечение. По словам адвокатов экс-губернатора, суд вынес вердикт, опираясь на документы о состоянии здоровья их подзащитного.

Челябинск, Юлия Димова

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