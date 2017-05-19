NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.05.17

В воскресенье перекроют движение по одной из главных транспортных артерий Челябинска

В воскресенье перекроют движение по одной из главных транспортных артерий Челябинска

В предстоящее воскресенье закроют движение на Свердловском проспекте Челябинска.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, ограничение связано с прохождением общегородского крестного хода, посвященного празднованию Дню славянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Крестный ход начнется в 11:00 от Свято-Симеоновского кафедрального собора (ул. Кыштымская, 32). Верующие пройдут по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле.

На время прохождения колонны, с 11:20 до 11:45, будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от улицы Работниц до улицы Коммуны. По мере прохождения шествующих, движение транспорта будет открываться.

В мэрии просят челябинцев учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.17

19 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / По отрицательным мотивам: начальник уголовного розыска Центрального района Челябинска подозревается в злоупотреблении полномочиями. / Прокуратура обжалует отказ суда об аресте Юревича.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter