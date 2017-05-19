В воскресенье перекроют движение по одной из главных транспортных артерий Челябинска

Публикации за 19.05.17

В предстоящее воскресенье закроют движение на Свердловском проспекте Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, ограничение связано с прохождением общегородского крестного хода, посвященного празднованию Дню славянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Крестный ход начнется в 11:00 от Свято-Симеоновского кафедрального собора (ул. Кыштымская, 32). Верующие пройдут по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле.

На время прохождения колонны, с 11:20 до 11:45, будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту на участке от улицы Работниц до улицы Коммуны. По мере прохождения шествующих, движение транспорта будет открываться.

В мэрии просят челябинцев учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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