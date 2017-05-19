Нетрезвый южноуралец покалечил две иномарки на стоянке, а между авариями успел поспать

Публикации за 19.05.17

В Кыштыме сотрудник радиозавода протаранил две машины сослуживцев и сбежал с места ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в начале недели. Вечером владельцы «Мазды» и «Тойты», выйдя по окончании смены с Кыштымского радиозавода, обнаружили, что у обоих автомобилей сломаны задние бамперы.

Водители стали выяснять виновника поверждений, были просмотрены записи камер наружного видеонаблюдения. Оказалось, что виновником ДТП стал пожилой работник того же предприятия. По записям было видно, как в 11:40 мужчина шатающейся походкой подходит к своей машине, садится, заводит двигатель и врезается в заднюю часть «Тойоты». После чего автомобиль-таран останавливается.

По всей видимости, в это время водитель просто уснул, пишет «Кыштым24», так как в следующий раз его машина начинает движение лишь в 12:10. Правда, с тем же результатом: на сей раз нетрезвый автомобилист въезжает в бампер стоящей на той же автостоянки «Мазде». Но на этот раз водитель решает не останавливаться. Сдав назад, он врезается в столб и уезжает.

К концу дня сотрудники ГИБДД разыскали нарушителя. Мужчина все еще находился в состоянии опьянения, но решил не отказываться от освидетельствования. Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку, а водителя за употребление алкоголя после ДТП оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кроме того, за оставление места аварии его также ждет лишение водительских прав или до 15 суток ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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