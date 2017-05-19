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Публикации за 19.05.17

В Челябинской области легковушка перевернула передвижную лабораторию РЖД, есть пострадавшие
Фото предоставлено отделом ГИБДД по Миассу

В Челябинской области легковушка перевернула передвижную лабораторию РЖД, есть пострадавшие

Под Миассом после столкновения перевернулась пассажирская «Газель».

Как передает корреспондент РИА , авария произошла вчера, 18 мая, в 17:15 на 1779 километре автодороги М-5 «Урал».

«Житель Миасса, находясь за рулем автомобиля «Лада 217230», на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем «Газель» комплектации 27322F (автомобиль для служебных целей), – цитирует U24.ru инспектора по пропаганде отдела ГИБДД по Миассу Дарью Луневу. – Управлял «Газелью» 55-летний житель Челябинска. Вместе с ним в салоне находилась 52-летняя жительница Копейска. В результате столкновения она была травмирована. Медицинскую помощь ей оказали прибывшие медики».

По словам очевидцев, микроавтобус принадлежит РЖД и является передвижной лабораторией.

Челябинск, Виктор Елисеев

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