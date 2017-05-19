Трое челябинцев предстанут перед судом за контрабанду марихуаны из Канады

Публикации за 19.05.17

Молодые люди из Челябинска ответят в суде за контрабанду марихуаны из Северной Америки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о контрабанде наркотиков.

В июне 2016 года в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции и Челябинской таможни по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители города Челябинска 24-х и 19-ти лет. Транспортные полицейские установили, что молодые люди неоднократно, с целью дальнейшего сбыта, с февраля по июнь 2016 года получали из Канады международные почтовые отправления, в которых находились наркотические средства.

В ходе проведения дальнейших следственных мероприятий сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте был задержан и организатор – 26-летний челябинец. Именно он через сеть «Интернет» оформлял международную доставку почтовых отправлений и, отслеживая их передвижение, сообщал данные своим сообщникам, которые получали почтовое отправление. Злоумышленников задержали сразу после получения очередной посылки.

Дома у подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых также были обнаружены и изъяты наркотические средства и приспособления для их употребления. Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр транспортной полиции. По данным экспертов, представленная растительная масса являлась наркотическим средством марихуаной. Всего у участников организованной группы было изъято более 2 килограммов наркотиков.

В отношении задержанных было возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере организованной группой).

В настоящее время расследование уголовных дел завершено, их материалы направлены в Центральный районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.17

В Челябинской области легковушка перевернула передвижную лабораторию РЖД, есть пострадавшие. / Нетрезвый южноуралец покалечил две иномарки на стоянке, а между авариями успел поспать. / В воскресенье перекроют движение по одной из главных транспортных артерий Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»