В Кыштыме двухлетняя девочка ночью ушла из дома

Публикации за 19.05.17

В Кыштыме двухлетний ребенок среди ночи ушел из дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о пропаже двухлетней малышки в дежурную часть полиции сообщил местный житель.

Звонивший оказался собутыльником матери девочки. Выяснилось, что они выпивали в доме на улице Победы. Изрядно захмелевшая мамаша решила посреди ночи отправиться на поиски алкоголя для продолжения банкета, а дочь побежала вслед за ней.

Заметив пропажу, оставшийся в доме участник застолья позвонил в полицию, после чего отправился на розыски ребенка. К моменту прибытия полицейских девочка уже была найдена живой и невредимой, пишет «Кыштымский рабочий».

В отношении ее матери был составлен протокол об административном правонарушении (неисполнение родительских обязанностей). Ребенка отвезли в центральную городскую больницу Кыштыма. По данному факту проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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