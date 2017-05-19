«Саботаж сотрудников и подмена понятий»: чиновники представили свою версию скандала в челябинской библиотеки имени Пушкина

Публикации за 19.05.17

Представители южноуральского минкульта прокомментировали реорганизацию в центральной библиотеке имени Пушкина и рассказали, что станет с юношеским абонементом.

Как уже сообщал «Новый День», скандал вокруг реорганизации одного из отделов челябинской библиотеки, расположенной на улице Коммуны, разразился в середине марте. Несколько сотрудников муниципального учреждения, а также родители некоторых читателей выступили против переезда, заявив, что помещение площадью 365 квадратных метров будет передано коммерческим структурам, а книжный фонд объемом 45 тысяч 170 экземпляров исчезнет в неизвестном направлении.

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Впоследствии недовольство библиотекарей вылилось в акции протеста – против переезда юношеского отдела провели два пикета. В результате четырех специалистов, гардеробщицу и уборщика уволили за прогулы.

Между тем, руководство городского управления культуры настаивало на том, что переезд приведет улучшению работы библиотеки.

Сегодня представители минкульта рассказали, как будет выстраиваться дальнейшая работа подразделения центральной библиотеки имени Пушкина.

«Юношеский отдел переехал в помещение большей площадью в этом же здании – из правого крыла в левое. При этом никто из читателей данного абонемента не отлучен от библиотеки. На время переезда детям разрешили обслуживаться в головной центральной библиотеке, где имеется аналогичный книжный фонд, – сообщила директор муниципального учреждения культуры Светлана Анищенко. – Однако сотрудники юношеского отдела вместо выстраивания конструктивного диалога саботировали данную ситуацию и с первого дня передали СМИ неверную информацию».

По данным чиновницы, весь книжный фонд сохранен в ведении юношеского абонемента, порядка 7 тысяч экземпляров выложено в открытый доступ. Остальная часть фонда размещена в хранилищах на 1 и 2 этажах.

Между тем, юношеский отдел до сих пор не возобновил работу. «В настоящий момент абонемент проходит плановую проверку в целях сохранности книжного фонда», – отметила Анищенко. Открытие отдела запланировано на 27 июня.

Что касается передачи старого помещения под нужды коммерсантов, сотрудники мэрии заверили, что это невозможно – объект находится на балансе учреждения культуры и будет передан в аренду муниципальным организациям. «Рассматривается вариант расширения площади детской библиотеки имени Горького, оказывающей методическую помощь для школьных библиотек, за счет данного помещения либо размещение там Центра историко-культурного наследия для хранения фонда экспонатов объемом 79 тысяч единиц», – заявила главный специалист челябинского управления культуры Валерия Карпенко.

По мнению представителей общественной организации «Всероссийское родительское сопротивление», к которым еще весной обратились противники переезда, основная ошибка «культурных» чиновников заключается в том, что вопрос реорганизации юношеского отдела центральной библиотеки решался без общественных обсуждений, сотрудников просто поставили перед фактом, те возмутились.

Добавим, есть у этой истории и положительный момент. Конфликт чиновников с библиотекарями вызвал огромный интерес среди челябинцев, в итоге за один только март библиотека имени Пушкина обрела 60 новых читателей.

Челябинск, Юлия Димова

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