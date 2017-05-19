Книжек нет, но вы держитесь: на Южном Урале в одном районе закрылось более десятка библиотек

Публикации за 19.05.17

Южноуральские чиновники продолжают оптимизировать библиотечную сеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 января текущего года в Челябинской области зарегистрировано 845 библиотечно-сетевых единиц, из них 4 библиотеки – областные, еще 104 – детские. Более 500 учреждений культуры расположены в сельской местности.

Начиная с 2011 года, в регионе наблюдается тенденция к сокращению сетевых библиотек. Как отмечает замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, в первую очередь, речь идет об укрупнении юридических лиц, коим легче выжить в реалиях действующего законодательства.

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Что касается ликвидации самих библиотек, то их закрытие, как правило, связано с отсутствием материально-технической базы. Большое количество книжных хранилищ располагается в аварийных помещениях. В прошлом году региональный минкульт по этой причине упразднил 14 библиотек, 11 из них действовали в Красноармейском районе, по одной – в Саткинском, Агаповском и Аргаяшском районах.

Чтобы не лишать сельских жителей интеллектуального досуга, во всех вышеперечисленных муниципалитетах организованы пункты книговыдачи, отмечают чиновники. Однако о реальном удовлетворении запросов читателей таких пунктов из-за небольшого объема книжного фонда говорить не приходится.

Вопреки ежегодному сокращению библиотечной сети, региональные власти отмечают пусть незначительное, но увеличение интереса южноуральцев к муниципальным библиотекам. В прошлом году зарегистрирован 10 миллионов 236 тысяч обращений в книгохранилища, что 28 тысячи больше показателей 2015 года. Численность посещений челябинских библиотек за прошедший год увеличилась на 4 тысячи 347. Согласно данным чиновников, библиотекой пользуется каждый пятый житель южноуральской столицы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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