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Публикации за 19.05.17

«Слишком много рожала»: установлена причина смерти жительницы Сатки, погибшей во время родов

«Слишком много рожала»: установлена причина смерти жительницы Сатки, погибшей во время родов

Жительница Челябинской области скончалась в роддоме от острой кровопотери.

Как уже сообщал , трагедия произошла 17 мая в центральной районной больнице Сатки. 38-летняя пациентка неожиданно погибла. В настоящий момент по факту случившегося проводится доследственная проверка.

В ближайшее время сотрудники следственного отдела дадут оценку работе врачей и выяснят, насколько качественно пациентке была оказана медицинская помощь.

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Согласно медицинскому свидетельству о смерти, выданному родственникам погибшей, причиной гибели стал геморрагический шок, развившийся на фоне острой кровопотери. При этом на состояние здоровья пациентки, как утверждают медики, повлияли предыдущие шесть беременностей. «Врачи объяснили произошедшее тем, что мама – слишком много рожавшая женщина, и причиной её смерти является именно это», – цитирует «31 канал» старшую дочь погибшей.

По ее словам, появления на свет очередного малыша ждали 4-5 мая. Когда этого не произошло, медики стали давать ее матери лекарственные препараты, стимулирующие родовую деятельность. При этом делать женщине кесарево сечение сотрудники саткинской ЦРБ отказались.

В следственном отделе Сатки сообщить о предварительных причинах гибели пациентки роддома пока не могут, ссылаясь на отсутствие заключения патологоанатома.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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