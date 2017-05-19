Южноуралец пойдет под суд за сотрудничество с украинским синдикатом

Публикации за 19.05.17

Жителя Чебаркуля будут судить за попытку продажи крупной партии «синтетики».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, завершено расследование уголовного дела по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, весной 2016 года южноуралец организовал бизнес по продаже синтетических смесей. Товар мужчина приобрел в Интернете, выйдя на дилеров международного наркосиндиката «Хим-Пром» – разветвленной сети производителей, курьеров и продавцов «синтетики», оборот которой достигал более двух миллиардов рублей в год. Синдикат был создан гражданами Украины.

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В период с августа по ноябрь 2016 года житель Чебаркуля купил около 3,5 килограммов наркотиков, после чего был задержан «с поличным», на глазах у силовиков опустошив тайник с «закладкой».

В ходе следствия на квартиру, автомобиль, компьютер и пять сотовых телефонов обвиняемого был наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили на рассмотрение в Чебаркульский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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