Расценки по нормативам на ОДН снизят, но южноуральцы этого не почувствуют

Публикации за 19.05.17

С 1 июня в Челябинской области начнут действовать новые нормативы потребления ресурсов на общедомовые нужды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве Челябинской области нашли возможность сгладить возмущение собственников многоквартирных домов, чьи платежи за электроэнергию, предназначенную для общедомовых нужд, многократно возросли с 1 января нынешнего года.

Напомним, с 1 января 2017 года электроэнергия для ОДН перешла из разряда ресурса в разряд коммунальной услуги. Соответственно, плату за нее начали начислять не сбытовые компания, как ранее, а управляющие компании. И практически все они выставили собственникам счета, многократно превышающие те, что жители получали раньше.

Южноуральцы бросились жаловаться в Госжилинспекцию, правительство, общественные организации. Достаточно быстро феномен взлета сумм, указанных в платежках, нашел простое объяснение. Дело в том, что норматив на электроэнергию для ОДН рассчитывался с учетом площади тамбуров, подъездных площадок и лестничных маршей. А управляющие компании прибавили к этому еще и площадь чердаков и подвалов. В итоге число квадратных метров существенно увеличилось, а норматив на квадратный метр остался прежним.

Региональное министерство тарифного регулирования и энергетики обратилось к УК с письменным разъяснением, попросив провести перерасчет платежей, однако далеко не все откликнулись на эту просьбу. Препирательства между коммунальщиками и чиновниками различных уровней длилось несколько месяцев.

Спасло региональное правительство то, что к 1 июня южноуральский минтариф обязан был разработать новые нормативы потребления воды, электрической энергии и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. Чиновники нашли выход. «Абсолютное назначение норматива на электроэнергию существенно уменьшится», – заявила министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

Конечно, такой подход крайне не устраивает управляющие компании. «Суть проблемы в дисбалансе между тем, что нам выставляют по ОДН ресурсоснабжающие организации и тем, что мы начисляем собственникам по нормативу, – заявляет руководитель одной из коммунальных организаций. – «Нормативные» суммы могут быть существенно ниже, а разницу нам придется покрывать из денег, предусмотренных на содержание и ремонт жилья».

Правда, по мнению ряда экспертов, подобная ситуация должна вдохновить УК реально заниматься энергосберегающими и повышающими энергоэффективность мероприятиями, чему не способствовала прежняя схема, когда все затраты на ОДН, включая потери в сетях, просто распределялись между собственниками помещений в многоквартирных домах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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