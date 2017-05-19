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Публикации за 19.05.17

Едва не застрелившие семью южноуральцы не сядут в тюрьму

Едва не застрелившие семью южноуральцы не сядут в тюрьму

Два южноуральца, едва не застрелившие семью на автодороге в Верхнем Уфалее, что в Челябинской области, избегли заключения.

Как сообщили РИА в пресс-службе Нязепетровского районного суда, запугивавших граждан с помощью ружья мужчин суд решил ограничить в свободе.

В ходе судебного процесса было установлено, что в один из дней лета минувшего года южноуральцы на своем автомобиле двигались по дороге из Курги в Нязепетровск. Здесь они заметили двигавшийся в их направлении автомобиль. Мужчины вынудили его остановиться, перегородив дорогу своей машиной. Подойдя к автомобилю, злоумышленники, один из которых держал в руках ружье, потребовали от водителя выключить двигатель и выйти из салона.

Для подтверждения серьезности своих угроз мужчина выстрелил в воздух, при этом оба они угрожали водителю и находившимся в его машине членам его семьи убийством. Спустя какое-то время нападавшие поняли, что перепутали потерпевшего с человеком, с которым у них ранее произошел конфликт, и скрылись с места преступления.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил обоим мужчинам наказание в виде ограничения свободы сроком на 12 месяцев. Вынося приговор, суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: подсудимые ранее судимы не были, совершили не тяжкое преступление, имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также предоставили положительные характеристики по месту жительства.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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