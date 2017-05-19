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Челябинск

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Публикации за 19.05.17

В отеле супруга депутата челябинской думы накрыли подпольное казино

В отеле супруга депутата челябинской думы накрыли подпольное казино

В гостинице мужа депутата Челябинской городской Думы выявили подпольное казино.

Как передает корреспондент РИА , подпольное казино полиция обнаружила в здании отеля «Парк-сити», расположенного по улице Лесопарковой в Челябинске.

Игровой зал находился в пристроенном к зданию гостиницы помещении. Правоохранители изъяли здесь пять столов для игры в покер, стол для игры в рулетку и большое количество фишек различного номинала, пишет «Московский комсомолец». Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

Примечательно, что владельцем отеля «Парк-сити» является семья предпринимателя Александра Карелина, а самой гостиницей руководит его супруга – депутат городской думы Челябинска Марина Карелина. Помещения в пристройке к отелю владельцы сдают разным арендаторам, кто именно из них решил заработать на незаконных азартных играх, предстоит выяснить следствию.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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