NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.05.17

Силовиков Челябинска подняли по тревоге из-за заминированного велосипеда

Силовиков Челябинска подняли по тревоге из-за заминированного велосипеда

У челябинского завода оставили велосипед с гранатой.

Как сообщили РИА в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, велосипед, оставленный у проходной ЧЭМК был замечен утром сотрудником службы охраны предприятия. Мужчина заметил, что между задним крылом и колесом двухколесного транспорта находится предмет, внешне напоминающий гранату, поэтому сообщил о своей находке в полицию.

По этому вызову к месту происшествия были направлены сотрудники Росгвардии, которые оцепили прилегающую территорию и дожидались взрывотехников ОМОН. Последние, к слову, установили, что данный предмет не является взрывоопасным, и представляет собой муляж гранаты РГД-5, предназначенный для игры в страйкбол.

Следователи оперативно установили личность «заминированного» велосипеда. По словам владельца транспортного средства, муляж гранаты под колесом своего транспорта он оставил сам в качестве противоугонного средства.

Теперь изобретательному челябинцу, вероятнее всего, придется из своего кармана оплатить штраф за ложный вызов экстренных служб. Материалы этого дела переданы сотрудникам УМВД города для принятия окончательного процессуального решения, рапортует Росгвардия.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 19.05.17

В отеле супруга депутата челябинской думы накрыли подпольное казино. / Едва не застрелившие семью южноуральцы не сядут в тюрьму. / Смартфонам больше не страшны огонь, вода и медные трубы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter