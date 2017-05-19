Силовиков Челябинска подняли по тревоге из-за заминированного велосипеда

Публикации за 19.05.17

У челябинского завода оставили велосипед с гранатой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, велосипед, оставленный у проходной ЧЭМК был замечен утром сотрудником службы охраны предприятия. Мужчина заметил, что между задним крылом и колесом двухколесного транспорта находится предмет, внешне напоминающий гранату, поэтому сообщил о своей находке в полицию.

По этому вызову к месту происшествия были направлены сотрудники Росгвардии, которые оцепили прилегающую территорию и дожидались взрывотехников ОМОН. Последние, к слову, установили, что данный предмет не является взрывоопасным, и представляет собой муляж гранаты РГД-5, предназначенный для игры в страйкбол.

Следователи оперативно установили личность «заминированного» велосипеда. По словам владельца транспортного средства, муляж гранаты под колесом своего транспорта он оставил сам в качестве противоугонного средства.

Теперь изобретательному челябинцу, вероятнее всего, придется из своего кармана оплатить штраф за ложный вызов экстренных служб. Материалы этого дела переданы сотрудникам УМВД города для принятия окончательного процессуального решения, рапортует Росгвардия.

Челябинск, Олег Кирьянов

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