В Карталах два микрорайона несколько дней сидят без воды

Публикации за 19.05.17

Жители Карталов несколько дней сидят без воды. Коммунальщики устранять порыв не торопятся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с водоснабжением в микрорайонах Угольные копи и Копейский городок начались в начале текущей недели. На сетях централизованного водоснабжения образовалась течь. Коммунальщики повреждение на сетях проигнорировали, в итоге произошел крупный порыв, сообщает газета «Карталинская новь». Из-за разлившегося на поверхности «моря» ремонтная бригада длительное время не могла подобраться к месту аварии: техника все время увязала в грязи. Для устранения порыва пробовали даже отсыпать дорогу, однако вода настолько размыла почву, что план провалился. О возобновлении подачи воды в два микрорайона Карталов не сообщается.

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Известно лишь, что большая часть водопроводной сети находится в собственности структуры ОАО «РЖД» – Южно-Уральской дирекции тепловодоснабжения, что также осложняет ремонт коммунальной инфраструктуры. Переговоры о постановке объектов водоснабжения на баланс муниципалитета пока результатов не дали.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЕДДС Карталов, сегодня организован подвоз воды, сроки устранения аварии неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

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