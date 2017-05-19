NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.05.17

В Карталах два микрорайона несколько дней сидят без воды

В Карталах два микрорайона несколько дней сидят без воды

Жители Карталов несколько дней сидят без воды. Коммунальщики устранять порыв не торопятся.

Как передает корреспондент РИА , проблемы с водоснабжением в микрорайонах Угольные копи и Копейский городок начались в начале текущей недели. На сетях централизованного водоснабжения образовалась течь. Коммунальщики повреждение на сетях проигнорировали, в итоге произошел крупный порыв, сообщает газета «Карталинская новь». Из-за разлившегося на поверхности «моря» ремонтная бригада длительное время не могла подобраться к месту аварии: техника все время увязала в грязи. Для устранения порыва пробовали даже отсыпать дорогу, однако вода настолько размыла почву, что план провалился. О возобновлении подачи воды в два микрорайона Карталов не сообщается.

«Новый День – Челябинск» , и

Известно лишь, что большая часть водопроводной сети находится в собственности структуры ОАО «РЖД» – Южно-Уральской дирекции тепловодоснабжения, что также осложняет ремонт коммунальной инфраструктуры. Переговоры о постановке объектов водоснабжения на баланс муниципалитета пока результатов не дали.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЕДДС Карталов, сегодня организован подвоз воды, сроки устранения аварии неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.05.17

Силовиков Челябинска подняли по тревоге из-за заминированного велосипеда. / В отеле супруга депутата челябинской думы накрыли подпольное казино. / Едва не застрелившие семью южноуральцы не сядут в тюрьму.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter