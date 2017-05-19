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Челябинск

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Публикации за 19.05.17

В Челябинске два малыша едва не погибли, играя на балконе

В Челябинске два малыша едва не погибли, играя на балконе

В Челябинске малыши без присмотра резвились на балконе девятиэтажки.

Как сообщили РИА в Челябинской городской службе спасения, инцидент произошел сегодня в доме №10 по улице Машиностроителей. Два малыша 3 и 5 лет забрались на подоконник балкона, расположенного на 9 этаже, и стали скидывать на прохожих игрушки.

Обеспокоенные жители позвонили в экстренные службы. На место прибыли спасатели, медики, полицейские. Специалисты с помощью автолестницы попытались проникнуть на балкон с улицы, а когда этот план не сработал, решили вскрыть входную дверь квартиры.

«Новый День – Челябинск» , и

Вскоре выяснилось, что мать юных экстремалов все это время находилась дома – она спала. От звука инструментов женщина проснулась и сама открыла дверь. К этому времени дети уже спустились с подоконника и продолжили играть в другом месте.

В настоящий момент обстоятельства инцидента изучает полиция.

Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять маленьких детей без присмотра, отодвинуть от окна всю мебель и поставить фиксаторы на ручки окон.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.05.17

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