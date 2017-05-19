Топ-менеджмент крупного челябинского застройщика заподозрили в хищении денег дольщиков

Публикации за 19.05.17

В Челябинске возбудили возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств дольщиков при возведении крупного жилого комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, уголовное дело возбуждено по результатам совместной с региональным министерством строительства и инфраструктуры проверки исполнения федерального законодательства в ходе строительства жилого комплекса «Чурилово Lake-City».

Установлено, что из 19 возводимых ООО «Речелстрой» домов по 17 сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, производство строительно-монтажных работ на 11 объектах в настоящее время приостановлено, отметили в надзорном ведомстве.

В целях строительства вышеуказанных объектов компания-застройщик с декабря 2015 года по февраль 2016 года заключила 1 тысячу 512 договоров долевого участия. По ним были привлечены свыше 2 миллиардов рублей, достаточные для выполнения всех необходимых работ. Однако обязательства перед гражданами по передаче жилых помещений своевременно не исполнены, строительно-монтажные работы приостановлены, а полученные финансовые средства израсходованы на цели, не связанные со строительством многоквартирных домов, констатировали ревизоры.

«Действуя через аффилированные компании, неустановленные лица из числа руководства ООО «Речелстрой» похитили денежные средства участников долевого строительства, причинив ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей, – заявили в прокуратуре. – В связи с этим, материалы прокурорской проверки были направлены в ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, где по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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