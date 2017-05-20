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Челябинск

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Публикации за 20.05.17

Челябинская полиция задержала грабителей, напавших на супружескую пару в «Парковом»

Челябинская полиция задержала грабителей, напавших на супружескую пару в «Парковом»

Полицейские задержали двоих челябинцев, напавших на семейную пару в «Парковом».

Как сообщал ранее , инцидент произошел около в 03:00 минут 14 мая недалеко от дома 14 по улице Скульптора Головницкого.

К возвращавшейся от друзей семейной паре, дожидавшейся такси, пристали два молодых человека. Они явно провоцировали мужчину на конфликт. Во время спора один из хулиганов принялся избивать мужчину, а когда его жена попыталась вызвать «скорую» и полицию, второй челябинец выхватил у нее телефон из рук, и оба нападавших скрылись.

В отделе полиции «Курчатовский» городского управления МВД по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В течение длительного времени полиция не могла найти преступников. Более того, этот случай и общее обострение криминогенной обстановки в «Парковом» послужили поводом для усиления патрулирования в микрорайоне, о котором в полицейском главке объявили вчера, 19 мая.

Сегодня пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила, что двое подозреваемых в нападении на челябинцев задержаны. Ими оказались 20-летние жители Челябинской области, снимавшие квартиру на северо-западе Челябинска. Кстати, в отношении одного из них в отделе полиции «Калининский» ранее было возбуждено и расследуется уголовное дело за совершение грабежа.

В отношении обоих подозреваемых сотрудниками отдела полиции «Курчатовский» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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