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Челябинск

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Публикации за 20.05.17

Ученые: на Луне есть вода

Ученые: на Луне есть вода

Ученые нашли большие запасы воды в ядре Луны.

Как передает корреспондент РИА , к такому выводу исследователи пришли, проанализировав лунный грунт.

Результаты анализа говорят, что в ядре и мантии Луны могут содержаться большие запасы воды в жидком или твердом состоянии. Об этом можно говорить, исходя из того, что обнаруженный в грунте водород идентичен земному, пояснили исследователи.

Раньше ученые относили Луну к типу «сухих планет», на которых вода в жидком виде отсутствует.

Если гипотеза геологов подтвердится, процесс колонизаци спутника Земли может ускориться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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