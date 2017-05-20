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Челябинск

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Публикации за 20.05.17

Под Троицком собралась огромная пробка на границе с Казахстаном

Под Троицком собралась огромная пробка на границе с Казахстаном

На пропускном пункте российско-казахстанской границы в Троицком районе скопилась гигантская пробка.

Как сообщили РИА в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, причиной затора стало резкое увеличение пассажиропотока граждан, пересекающих государственную границу в пункте пропуска Бугристое, что привело к образованию очередей грузовых транспортных средств.

Гражданам республики Казахстан и России пограничники предлагают использовать для пересечения государственной границы пункты пропуска с меньшим объемом пассажиропотока: Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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