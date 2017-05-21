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Публикации за 21.05.17

Особо опасный преступник сбежал из СИЗО в Челябинске
Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области

Особо опасный преступник сбежал из СИЗО в Челябинске

Силовики подняты по тревоге после бегства преступника из СИЗО в Челябинске.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, сегодня утром из СИЗО-1 совершил побег 34-летний житель Иркутской области, осужденный к 24 годам лишения свободы.

Столь крупный срок мужчина получил за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия; мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (соучастие), из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, из хулиганских побуждений (мотив).

Обстоятельства побега выясняются. В настоящее время сотрудниками ГУФСИН совместно с ГУ МВД России по Челябинской области организованы оперативно-розыскные мероприятия.

Особые приметы преступника: рост: 176-180 см, плечи широкие, волосы короткие светлые, лоб высокий, телосложение худощавое, шея тонкая и короткая, губы узкие, может быть без очков. Одет в синие джинсы (обрезанные под шорты) и черную куртку.

«Преступник особо опасен, – предупреждают в ведомстве. – Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении сбежавшего просим сообщить по телефонам: 02 (102), в дежурную часть ГУФСИН 8 (351)-267-43-11 или в дежурную часть СИЗО №1 8 (351)-264-85-87».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.17

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