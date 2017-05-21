В поисках тайного смысла. Гороскоп РИА «Новый День» на июнь 2017

Публикации за 21.05.17

В июне Солнце до 21 числа будет находиться в Близнецах, а затем перейдёт к Раку. Меркурий 7 июня уйдёт от Тельца к Близнецам, а затем, 21 числа тоже окажется у Рака. Венера до 6 июня гостит у Овна, после чего направится к Тельцу. Марс в начале месяца будет находиться у Близнецов, а 4 июня перейдёт к Раку.

Солнце в Близнецах будет пробуждать у людей тягу к интеллектуальной деятельности, к знаниям, обмену информацией. В это время люди умней, чем обычно, часто проявляются скрытые таланты. Период подходит для повышения профессиональной квалификации, коммерции, журналистики, а также для любых проектов, требующих умственной работы. Солнце в Раке будет нацеливать людей на обустройство собственного мира, внутреннего и внешнего. Это может проявляться в виде заботы о своём доме и близком окружении, а также как погружение в собственные внутренние процессы, психические, духовные.

Меркурий в Тельце располагает к тщательной, вдумчивой работе, неспешным размышлениям и осторожным выводам. Люди занимаются тем, что им близко, и не спешат принимать новое, предпочитая сначала как следует во всём разобраться. В работе они медлительны, спокойны, внимательны, терпеливы. Это благоприятный период для деятельности, требующей длительной сосредоточенности и кропотливости. В Близнецах Меркурий пробуждает в людях любопытство и общительность. При этом им не так важны знания, как сам процесс ознакомления с ними и возможность ими поделиться. В этот период возрастает скорость передачи информации, в том числе слухов, устанавливается большое количество контактов, многие из которых не приводят ни к чему. Тем не менее, важная информация и значимые связи в этот период обретаются легче, чем обычно. При Меркурии в Раке люди склонны обращать внимание не столько на непосредственное содержание беседы, сколько на подоплёку – искать в словах тайный смысл, выводить из сказанного некие причины и следствия, которые часто существуют лишь в их голове. Они в этот период избыточно эмоциональны и, потому, придирчивы и обидчивы.

С этим согласуется поведение Венеры, которая в Овне тоже очень эмоциональна и побуждает людей остро реагировать на чужие слова и оценки. Перейдя к Тельцу, она успокоится, станет неторопливой, вальяжной, в этом состоянии больше всего будет ценить комфорт и вещи, которые его обеспечивают. В отношениях предпочтительными окажутся мягкость, дружелюбие, надёжность, бесконфликтность. При этом старые проверенные связи будут цениться выше, чем новые, пока ещё неопределённые. Поэтому, в этот период люди не склонны к любовным приключениям и риску.

Марс, находясь у Близнецов, увеличивает деловую активность, при этом люди много суетятся, тратят много энергии на бесполезные пустяки. Вдобавок они избыточно общительны, задают много ненужных вопросов, сами спешат поделиться информацией, которая никому кроме них не интересна, и, вообще, производят много шума. Зато дела в этот период продвигаются очень быстро в тех случаях, когда можно отказаться от ненужных мелочей и формальностей: в этом вдруг оказываются заинтересованы все. Когда Марс переходит в знак Рака, людям становятся важны дела и проблемы в их собственном доме. Люди ищут и находят у себя различные проблемы и неполадки, и энергично принимаются их устранять. Также в это время люди склонны производить всякие улучшения – затевают ремонт, перестройку, обустройство своего быта по-новому – и занимаются этим с упорством. Если это происходит в профессиональной сфере, то результат будет доброкачественный.

Овен

У Овнов-мужчин в первой половине июня – и даже в первых двух декадах – в астрологическом фоне будут преобладать гармоничные аспекты планет, а со второй половины, и, особенно, в третью декаду своё влияние проявят напряжённые аспекты Юпитера с Солнцем и Нептуном, Марса с Нептуном и Венерой, Венеры с Плутоном. Для основной работы неблагоприятными будут промежутки 18 – 21 и 25 – 26 июня. В обоих случаях на Овнов будет воздействовать негативный Уран, поэтому не рекомендуется в этот момент начинать новое дело или значительно менять что-либо в работе. Также следует остерегаться конфликтов с партнёрами и коллегами. Кроме того, в это время возможны срывы планов, задержки, поломки техники, оборудования и т.д. В финансовой деятельности проблемы могут возникнуть в третьей декаде, в промежуток 21 – 24 и 27 июня. Не рекомендуется заниматься хозяйственными вопросами, кроме того, в этот момент возможно разрушение старых деловых связей. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят 3 и 5 июня, а также промежуток 21 – 24 июня. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности ожидаются 5 июня и в промежуток с 24 июня и до конца месяца. Гармоничный аспект Урана с Венерой будет помогать Овнам устанавливать и развивать деловые связи, поэтому рекомендуется уделять больше внимания отношениям с окружающими.

У Овнов-женщин в третьей декаде тоже наблюдается скопление напряжённых аспектов, но в отношении работы с местными деловыми партнёрами ситуация противоположная: здесь негативно оценивается первая декада, а на третью прогноз благоприятный. В основной работе проблемные периоды возникнут во всех декадах: в первой декаде негативно оценивается промежуток 3 – 5 июня, во второй промежуток 18 – 20 июня, а в третьей неприятности возможны 25 – 26 числа. Все три случая затрагивают выходные, поэтому не рекомендуется использовать их для работы, кроме того, нужно остерегаться влияния домашних проблем на профессиональную деятельность. Для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами картина одинаковая в течение всего месяца, это указывает на их близость. При этом на первые две декады прогноз полностью положительный, а в третью декаду ожидаются сложности в промежуток 22 – 28 июня. Здесь сыграют свою роль напряжённые аспекты Юпитера и Нептуна, из-за чего не рекомендуется пытаться осуществлять новые идеи в плане расширения сферы деловых интересов и привлекать к работе новых партнёров.

В первой декаде июня у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и финансовой деятельности. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы возможны 3 и 5 июня, а в работе с далёкими партнёрами сложности могут возникнуть 4, 5 и 10 июня.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансам. При этом 9 июня возможны незначительные затруднения. Для работы с местными партнёрами подходит только промежуток 6 – 10 июня. В основной деятельности затруднения ожидаются 3 – 5 июня.

Во второй декаде у Овнов-мужчин сохраняется благоприятный прогноз для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами тоже оценивается как успешное. Для выполнения основной работы не подходит промежуток 18 – 20 июня.

У Овнов-женщин благоприятный прогноз тоже остаётся прежним: финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Для работы с местными партнёрами не подходит только 20 июня. В основной работе ожидаются проблемы в промежуток 18 – 20 июня.

В третью декаду у Овнов-мужчин наиболее благоприятной выглядит основная работа: здесь некоторые сложности возможны только 21 и 25 – 26 июня. Для финансовой деятельности декада в основном неудачная: ожидаются проблемы в промежуток 21 – 28 июня. Для сотрудничества с далёкими партнёрами подходят только первые дни периода: 21 – 23 июня. А для взаимодействия с местными партнёрами, наоборот, эти дни, 21 – 23 июня, характеризуются как неудачные.

У Овнов-женщин в этой декаде финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами оцениваются в основном как неудачные: прогноз неблагоприятен на промежуток 22 – 28 июня. В основной работе некоторые затруднения могут возникнуть 25 – 26 июня. Для взаимодействия с местными партнёрами не подходит 21 июня.

Телец

У Тельцов, по гороскопу, июнь для работы почти полностью непригоден. В этом месяцы преобладающим будет негативное влияние Плутона. Его аспект с Меркурием отрицательно повлияет на интеллектуальные способности Тельцов, а также на возможность общения с коллегами, партнёрами и окружающими. Взаимодействие Плутона с Ураном указывает на негативное влияние внешних обстоятельств и каких-то масштабных событий, из-за чего любые значительные изменения окажутся неблагоприятными. Воздействие аспекта Плутона с Нептуном приведёт к искажению восприятия реальности и неправильному представлению о текущих делах. Прогноз по основной деятельности, решению финансовых вопросов и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на весь период негативный. Положительно оценивается только сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами в промежутки 10 – 11 и 24 – 25 июня (в обоих случаях это выходные) – без продолжения. Прогноз в отношении личной жизни тоже неутешительный. Желательно в этот период не заниматься ничем. Лучше всего уехать куда-нибудь в отпуск. Если это невозможно, то нужно свести свою деловую активность к минимуму, не предпринимать ничего важного.

У Тельцов-женщин июнь тоже полностью не подходит для работы. На них распространится и негативное влияние Плутона и, кроме того, Юпитера с Меркурием и Сатурна с Марсом. Выполнение основной работы, финансовая деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуются негативно на весь месяц. Для взаимодействия с далёкими партнёрами пригодны выходные 10 – 11 и 24 – 25 июня, но никаких существенных результатов от этого сотрудничества в гороскопе не видно. Напряжённый аспект Юпитера с Меркурием перекроет все возможности для плодотворной интеллектуальной деятельности и значительно осложнит общение с окружающими. Надежды на улучшение окажутся необоснованными. Аспект Сатурна с Марсом указывает на возможность серьёзных конфликтов и попытки силового давления со стороны Тельцов, которые будут неудачными, а также на возникновение неких невидимых препятствий, мешающих осуществлению любых планов. Аспекты Плутона указывают на нежелательность любых значительных изменений, за исключением, возможно, внутренних (психологических, мировоззренческих и т.п.). Рекомендуется уехать в отпуск или предельно ограничить свою профессиональную деятельность.

В первой декаде июня все прогнозы у Тельцов-мужчин отрицательные. В субботу, 10 июня, возможна успешная встреча с далёкими деловыми партнёрами – это может быть разовая удачная сделка.

У Тельцов-женщин тоже на субботу благоприятный прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами. Остальная деятельность характеризуется негативно.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами – только на воскресенье, 11 июня. Вся остальная деятельность оценивается отрицательно, и не рекомендуется. У Тельцов-женщин прогноз точно такой же.

В третью декаду у Тельцов-мужчин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами в выходные 24 – 25 июня и, кроме того, 23 – 24 июня благоприятный момент для решения финансовых вопросов. Остальная деятельность характеризуется по-прежнему негативно.

У Тельцов-женщин в выходные, 24 – 25 июня, тоже возможна разовая удачная сделка с далёкими деловыми партнёрами. Все остальные прогнозы негативные.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон июня в первые две декады будет не вполне определённым: влияние гармоничных и напряжённых аспектов будет регулярно сменять друг друга. А в третьей декаде подключится гармоничный аспект Юпитера с Марсом, и ситуация существенно улучшится. Особенно сильно это проявится в сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и финансовых вопросах. Поэтому, финансовыми делами нежелательно заниматься до 22 июня. В основной работе неблагоприятным будет промежуток 3 – 5 июня, а в остальное время ситуация будет постепенно улучшаться (хотя, скорей всего, в июне никаких значительных результатов достичь не удастся). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в течение всего месяца будет идти с переменным успехом. Здесь тоже не ожидается никаких прорывов, тем не менее, можно попытаться начать новое дело, открыть новое направление деятельности, правда, в конце месяца по этой причине возможен конфликт с коллегами, поэтому от Близнецов потребуется больше внимания к ним. В целом, период можно охарактеризовать положительно.

У Близнецов-женщин июнь преимущественно благоприятен для работы. Некоторые сложности и проблемы, конечно, возникнут, но положительных моментов будет существенно больше. В основной деятельности самое начало месяца, 1 – 3 июня, ожидается неудачным: в эти дни не рекомендуется заниматься административными и хозяйственными вопросами. Зато на весь остальной месяц прогноз положительный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами тоже не подходят первые дни, 1 – 5 июня и, кроме того, 20 – 21 июня возможен конфликт из-за повышенной интеллектуальной активности Близнецов. Возможно, они попытаются реализовать перспективную идею или наладить новые конструктивные контакты, что не вызовет одобрения руководства или коллег. Взаимодействие с далёкими партнёрами будет идти с переменным успехом, особенно трудным, по гороскопу, будет промежуток 10 – 13 июня. В эти дни не рекомендуется навязывать свою точку зрения – это только вызовет конфликт. Для финансовой деятельности неблагоприятны 3 июня (возможен обман), 23 – 24 июня (убыток по легкомыслию) и 28 – 29 июня (убыток под влиянием чужого мнения).

В первую декаду июня Близнецам-мужчинам не рекомендуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе неблагоприятными будут 3 – 5 июня. Для работы с далёкими партнёрами не подходит промежуток 3 – 6 июня. Финансовая деятельность не рекомендуется.

У Близнецов-женщин для основной работы не подходят 1 – 3 июня. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется 1 – 6 июня. В финансовой деятельности трудности ожидаются 3 июня, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами – 4 и 10 июня.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин относительно благоприятен прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будет идти с переменным успехом. При решении финансовых вопросов ожидаются различные трудности.

У Близнецов-женщин положительно оценивается выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами (кроме 10 июня). Взаимодействие с далёкими партнёрами будет проходить с трудностями. Финансовая деятельность оценивается положительно, но 11 – 12 и 14 возможны небольшие трудности.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность (но там и там – за исключением 21 июня). Выполнение основной работы тоже будет успешным. При взаимодействии с далёкими партнёрами ожидаются проблемы, особенно, 21 – 23 июня.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами, за исключением 21 июня, тоже характеризуется как успешное. Для работы с далёкими партнёрами не подходит промежуток 23 – 25 июня, а для финансовой деятельности – промежутки 23 – 24 и 28 – 29 июня.

Рак

В июне, по гороскопу, у Раков-мужчин сформируются благоприятные условия для выполнения основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Правда, в основной работе неудачным будет конец месяца, с 27 июня, и при взаимодействии с партнёрами некоторые проблемы возникнут тоже в третьей декаде, в промежутки 23 – 24 и 27 – 30 июня. Тем не менее, в остальное время, по прогнозу, дела будут идти успешно. В третьей декаде на Раков сильное влияние будут оказывать напряжённые аспекты Венеры, что повлечёт за собой расстройство отношений с коллегами и партнёрами – непонимание, пренебрежение чужими интересами, и т.п. Кроме того, в течение всего месяца Венера будет неблагоприятно влиять на финансовых дела Раков, так что лучше в июне все такие вопросы отложить или передоверить коллегам. Сотрудничество с местными партнёрами будет идти с переменным успехом. В первые две декады в этом плане будут возникать сложности, но в третьей декаде ситуация исправится, и месяц закончится удовлетворительно. В течение всего июня Раки будут находиться под благотворным влиянием Юпитера. Это хорошее время для продвижения в карьере, повышения социального статуса, создания новых связей (и их использования), но это действительно только для двух первых декад. У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. На остальную работу будет влиять напряжённый аспект Плутона с Солнцем, который указывает на большую роль внешних условий и обстоятельств, которые будут создавать помехи в работе. Но в целом этот аспект не ведёт к каким-либо фатальным следствиям – если только Раки сами не будут упорно стремиться к ухудшению ситуации. Наиболее неприятными будут промежутки в первой (3 – 5 июня) и третьей (26 – 29 июня) декадах. В первом случае ожидается вмешательство внешних обстоятельств – поэтому не рекомендуется приниматься за ответственную работу или рисковать. А в конце месяца не следует проявлять настойчивость в отстаивании своего мнения: напряжённый аспект Марса и Нептуна указывает на ошибочность представлений Раков и возможность конфликта с партнёрами или коллегами из-за этого. Гармоничный аспект Урана с Марсом, который будет влиять на Раков весь месяц, создаст подходящие условия для позитивных изменений в жизни и работе, но другие аспекты будут мешать этому, поэтому Ракам не стоит увлекаться внезапно открывающимися перспективами и неожиданными удачами. Лучше исходить из того, что везенье кратковременно.

В первой декаде июня у Раков-мужчин наилучшим является прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для взаимодействия с местными партнёрами не подходит промежуток 3 – 6 июня. Финансовая деятельность оценивается негативно, и не рекомендуется.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 3 – 6 июня.

Во второй декаде у Раков-мужчин наилучшим останется прогноз по выполнению основной работы. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами затруднения могут возникнуть 12 и 14 июня (но потом ситуация исправится). Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами позитивный до 16 июня, и негативный, начиная с этой даты. Финансовая деятельность, наоборот, до 16 июня оценивается негативно, а затем положительно.

У Раков-женщин сохраняется положительный прогноз по финансовой деятельности. Основная работа и сотрудничество с деловыми партнёрами будут идти с переменным успехом. Не рекомендуется работать в выходные 17 – 18 июня.

В третьей декаде у Раков-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной деятельности – но только до 27 июня. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами, кроме 21 и 30 июня, оценивается как успешное. В финансовой деятельности трудности ожидаются 22 – 24 и 27 июня. В работе с далёкими партнёрами проблемы могут возникнуть 23 – 24 и 27 – 30 июня.

У Раков-женщин наилучшим останется прогноз по финансовой деятельности. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, по прогнозу, будет успешным только в начале декады, 21 – 22 июня, на остальные дни оно оценивается негативно, и не рекомендуется.

Лев

У Львов-мужчин в астрологическом фоне июня есть два основных неблагоприятных промежутка, которые относятся к основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Первый, в начале месяца, 3 – 5 июня (выходные и понедельник), сформируется под негативным воздействием Юпитера с Меркурием и Солнца с Марсом. Они указывают на активность Львов в неправильном направлении, нереалистичность их идей и нарушение общего хода работы в том числе, в результате различных поломок, срывов, опозданий, а также на возможность конфликта с коллегами или партнёрами. Второй промежуток, 25 – 28 июня, сформируется скоплением напряжённых аспектов Нептуна, Юпитера, Меркурия и Марса, и тоже указывает на попытки осуществления неверных решений из-за неправильного представления текущей ситуации. В этот период последствия могут оказаться серьёзней. Поэтому, Львам лучше вообще отказаться от сколько-нибудь значительных шагов в эти дни. Прогноз по финансовой деятельности показывает, что она будет развиваться от худшего к лучшему. Первая декада выглядит как в основном неудачная. В середине второй декады, 15 – 16 июня, тоже возникнет проблемный момент. В третьей декаде сложности ожидаются только 23 июня, а конец месяца, по прогнозу, будет вполне успешным. У Львов-женщин по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами очень благоприятный прогноз на первые две декады, и отрицательный на последнюю. С 22 числа на Львов начнёт влиять напряжённый аспект Юпитера с Нептуном, который указывает, что Львы рискуют увлечься некой неосуществимой идеей, и это приведёт их к неудаче и сильному разочарованию. Ещё один аспект Нептуна – с Марсом – говорит о том, что Львы потратят на это довольно много энергии, и могут уйти далеко в сторону. Действующий тогда же аспект Венеры с Плутоном негативно повлияет на отношения с партнёрами и коллегами и даже может разрушить устойчивые деловые отношения. Соответственно, на указанный период нежелательно планировать что-либо серьёзное, все важные дела лучше закончить до его наступления, а с его началом лучше сократить деловую активность до минимума, отказаться от инициативы и избегать ответственности. Но на первые две декады очень благоприятный прогноз по личной активности, а также по коллективной деятельности – с возможностью успешного проявления лидерских качеств. В финансовой работе ожидаются различные трудности, наилучшие моменты для решения финансовых вопросов – промежутки 6 – 7, 16 – 19 и 25 – 30 июня, причем последний период особенно благоприятен.

В первой декаде месяца у Львов-мужчин возникнут неблагоприятные условия для основной работы и сотрудничества с деловыми партнёрами в промежуток 3 – 5 июня (на остальные дни прогноз положительный). Финансовая деятельность оценивается в основном негативно, и не рекомендуется.

У Львов-женщин основная работа и сотрудничество с деловыми партнёрами оцениваются как очень успешные. Для решения финансовых вопросов подходят 2 и 6 – 7 июня.

Во второй декаде у Львов-мужчин полностью положительно оцениваются выполнение основной работы и сотрудничество с деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 15 -16 июня.

У Львов-женщин сохраняется благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Прогноз по финансовой деятельности отрицательный до 16 мая, и положительный, начиная с этой даты.

В третью декаду у Львов-мужчин негативно оценивается сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и выполнение основной работы – в промежуток 25 – 28 июня, на остальные дни прогноз положительный. Для решения финансовых вопросов не подходит 23 июня, всё остальное время характеризуется позитивно, с улучшением.

У Львов-женщин, кроме 21 июня, отрицательно характеризуется основная работа и взаимодействие с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит только промежуток 23 – 24 июня.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в июне в значительной мере состоит из гармоничных аспектов – Урана с Юпитером, Сатурна с Меркурием и Венерой, Юпитера с Марсом и Венерой, а также Марса с Солнцем и Сатурна с Венерой. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Нептуном, Марса с Ураном и Нептуном, Венеры с Сатурном и Меркурием. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами лучше всего подходят вторая и третья декады: в первой декаде в промежуток 3 – 6 июня проявится негативное влияние Меркурия и Марса, из-за чего Девам будет трудно найти общий язык с партнёрами. Также возможно, что в этот момент будут происходить различные поломки в технике и оборудовании. Для решения финансовых вопросов наиболее благоприятной будет середина месяца – вторая декада. В первой декаде условия будут неблагоприятными, а в третьей прогноз положителен только на самые последние дни, 29 – 30 июня. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами месяц в основном будет неудачным. Подходящими будут лишь несколько дней во второй декаде. Гармоничный аспект Урана с Юпитером, действующий в течение всего месяца, предоставит Девам возможность расширить сферу деловых интересов, используя новые знакомства, в том числе, через неформальное общение.

У Дев-женщин в гороскопе наблюдается противостояние гармоничного аспекта Плутона с Солнцем и напряжённого аспекта Юпитера с Нептуном. Первый аспект откроет возможности для проявления инициативы, использования своих талантов и деловых качеств, а второй будет пытаться увести в сторону, предлагая различные неосуществимые идеи либо неподходящие способы. Девам понадобится приложить дополнительные усилия, чтобы отличить, какие возможности и идеи полезны, а какие бесполезны или вредны. При этом на весь июнь гороскоп отрицательно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. А сотрудничество с местными партнёрами, так же как основная работа, будут идти нестабильно. В финансовой деятельности ожидается два неудачных периода: 14 – 16 и 23 – 24 июня. В первом промежутке на Дев будет воздействовать негативный Марс, повышая их агрессивность, эгоизм и нетерпеливость. А во втором – воздействие Венеры и Плутона негативно отразится на деловом общении с коллегами, что приведёт к неправильному решению, либо ухудшит отношения с деловыми партнёрами, вплоть до полного разрыва. Также возможна попытка обмана. Наилучший период для финансовой деятельности – с начала июня и до 14 числа.

В первую декаду июня у Дев-мужчин прогноз почти по всей деятельности отрицательный. Только для сотрудничества с местными деловыми партнёрами благоприятен период с 6 по 10 июня. Для решения финансовых вопросов и работы с далёкими партнёрами подходит промежуток 4 – 5 июня. В основной работе ожидаются трудности, за исключением промежутков 1 – 2 и 9 – 10 июня.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается негативно до 6 июня, а дальше до конца декады – положительно. Сотрудничество с далёкими партнёрами не рекомендуется.

Во вторую декаду у Дев-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. Для финансовой деятельности период тоже благоприятен. Работа с далёкими партнёрами оценивается неоднозначно, а с 18 июня прогноз становится неблагоприятным.

У Дев-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе – до 18 июня. Для финансовой деятельности и взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 14 – 16 июня. Сотрудничество с далёкими партнёрами не рекомендуется.

В третью декаду у Дев-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 22 – 28 июня. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами оценивается негативно, и не рекомендуется.

У Дев-женщин основная работа будет идти с переменным успехом. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходят промежутки 21 и 23 – 24 июня. При работе с финансами проблемы ожидаются в период 23 – 24 июня и, возможно, 26 июня. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему оценивается отрицательно.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в июне сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной, Нептуна с Венерой и Ураном, а также напряжённых аспектов Урана с Меркурием и Юпитера с Ураном и Марсом. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Сотрудничество с местными партнёрами и финансовая деятельность на весь месяц оценивается негативно. Также на весь период отрицательно характеризуются перспективы одиночной деятельности, а в командной работе желательно отказаться от инициативы, предоставив принятие решений коллегам. В основной работе 3 – 5 мая не следует принимать важных решений: скорей всего, Весы получат неправильную информацию. Похожая ситуация возникнет и 20 – 21 июня. В этот момент не следует принимать ответственное решение, а также обращаться к влиятельным людям, в официальные органы, искать поддержки от посторонних, а лучше вообще не проявлять деловую активность. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами рекомендуется все дела завершить до 27 июня, поскольку с этой даты и до конца месяца деятельность Весов будет неудачной. Гармоничные аспекты указывают на успехи в новой работе с далёкими партнёрами. Положительно оцениваются командировки. Подходящее время для административной и хозяйственной деятельности.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Выполнение основной работы и финансовая деятельность оцениваются положительно только на первую половину месяца. В работе с далёкими деловыми партнёрами ожидаются регулярные осложнения. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами 5 и 20 – 21 июня не следует принимать важное решение: Весы получат искажённую информацию. Кроме того, всю ответственную основную работу желательно завершить до 20 июня, и после этого не начинать нового дела: негативный аспект Юпитера с Ураном указывает на неприятные неожиданности, которые произойдут в это время, а также на неоправданный оптимизм при принятии решений. С 13 июня на Весы начнёт воздействовать напряжённый аспект Плутона с Марсом, который негативно повлияет на финансовую деятельность. Он предвещает неприятный поворот в работе из-за крупных событий. Не рекомендуется в этот период пытаться преодолеть обстоятельства силой, напором. Гармоничные аспекты указывают, что Весы в этот период могут начать успешное новое дело или открыть новое направление в прежней деятельности – но это должно быть связано с местными партнёрами.

В первой декаде июня у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы неблагоприятным будет промежуток 3 – 5 июня. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с местными партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин наилучшие условия сложатся для решения финансовых вопросов. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть 5 июня. Для работы с далёкими партнёрами подходят 1 – 3 июня, возможна разовая сделка.

Во второй декаде у Весов-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и выполнению основных профессиональных обязанностей. При этом в основной работе 20 июня ожидаются проблемы. Финансовая деятельность и взаимодействие с местными партнёрами характеризуются отрицательно.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Основная работа тоже характеризуется как успешная, но нежелательно работать в выходные 17 – 18 июня. Для решения финансовых вопросов подходят 11 и 12 июня – остальные дни будут неудачными. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит промежуток 11 – 13 июня, но, по возможности, лучше с ними не работать.

В третьей декаде у Весов-мужчин наилучшим можно считать прогноз по основной работе – здесь только 21 июня оценивается негативно. Для работы с далёкими партнёрами подходит период до 27 июня. Взаимодействие с местными партнёрами и решение финансовых вопросов на всю декаду характеризуется как неудачное.

У Весов-женщин при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидаются проблемы 21 числа – на остальные дни прогноз положительный. Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходят только 21 – 22 июня, возможна разовая сделка. Финансовая деятельность оценивается негативно, и не рекомендуется. В основной работе ожидается много проблем.

Скорпион

На Скорпионов-мужчин в первой декаде июня будет негативно влиять Меркурий. В период с 3 по 7 число у Скорпионов будут ослаблены интеллектуальные особенности, а также возникнут трудности в общении с партнёрами и окружающими. Не рекомендуется в этот момент обсуждать важные вопросы и принимать ответственные решения. Нежелательно начинать новое дело. Но в целом на месяц гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. С далёкими партнёрами лучше работать во второй половине месяца, когда, под влиянием гармоничного аспекта Плутона и Солнца, возникнут благоприятные условия и, кроме того, обстоятельства сами собой сложатся в пользу Скорпионов. Появится широкий диапазон возможностей для позитивных изменений. Во второй половине июня Скорпионы смогут успешно проявить инициативу и использовать свои деловые качества. Заниматься финансовыми вопросами, наоборот, не рекомендуется: кроме промежутка 8 – 9 июня, месяц, по прогнозу, будет неудачным. Соответственно, решение этих вопросов лучше отложить или передоверить коллегам. У Скорпионов-женщин в первой декаде тоже ожидаются трудности из-за негативного влияния Меркурия. В целом на месяц гороскоп рекомендует сосредоточиться на работе с далёкими деловыми партнёрами: здесь прогноз негативный только на 4 июня (воскресенье). Не следует в этот день спешить, проявлять инициативу, принимать важное решение. Финансовую деятельность лучше перенести на вторую и, ещё лучше, третью декады. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами одинаковый: трудные моменты ожидаются во всех трёх декадах, но чем дальше, тем они будут слабей, а результаты, наоборот, лучше. В конце месяца, 30 июня, в делах, возможно, обнаружатся юридические проблемы. Не следует в этот день проявлять легкомыслие, а также начинать новое дело, кроме того, не рекомендуется деятельность, требующая интенсивного общения. В выходные 17 – 18 июня не рекомендуется заниматься работой. Кроме первой декады и за исключением отдельных моментов гороскоп даёт благоприятный прогноз по коллективной и одиночной деятельности. Хорошие возможности для проявления своих деловых качеств. Во второй-третьей декаде возможен карьерный рост и укрепление социального положения.

В первую декаду июня у Скорпионов-мужчин на период 3 – 7 июня в гороскопе негативный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и выполнения основной работы. Финансовая деятельность оценивается в основном отрицательно – благоприятный период продлится всего два дня: 8 и 9 июня. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами: за исключением 4 июня, вся декада оценивается как успешная. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами сложности ожидаются в промежуток 3 – 6 июня. Финансовая деятельность не рекомендуется.

Во вторую декаду у Скорпионов-мужчин наилучший прогноз относится к основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (кроме воскресенья, 18 июня). При взаимодействии с далёкими партнёрами проблемы могут возникнуть в промежуток до 15 июня. Финансовая деятельность не рекомендуется.

У Скорпионов-женщин положительно оцениваются взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов (хотя в финансах 15 – 16 июня возможны небольшие трудности). Для основной работы прогноз благоприятен до 17 июня. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе некоторые трудности могут возникнуть 22 и 30 июня. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходят промежутки 23 – 24 и 28 – 29 июня. Финансовая деятельность оценивается негативно.

У Скорпионов-женщин наилучшим является прогноз по финансовой деятельности. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется положительно, за исключением 30 июня. В основной работе трудности ожидаются 21 и 30 июня. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами такой же.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин гороскоп на июнь в профессиональном плане не очень благоприятный. Существенных успехов не ожидается ни по одному направлению, поскольку значительную роль в этом месяце будут играть напряжённые аспекты Юпитера с Нептуном, Марса с Ураном и Нептуном, Меркурия с Солнцем. В основной работе в течение всего месяца будут регулярно возникать сложности. По этой причине в третьей декаде Стрельцы, возможно, на некоторое время погрузятся в пессимизм (21 – 25 июня). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет, скорей всего, неудачным, хотя серьёзного ухудшения положения быть не должно. Для работы с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов лучше всего подходит первая декада. В другие периоды, по гороскопу, в этой деятельности проблемы будут возникать регулярно: 15 – 17, 23 – 25, 29 – 30 июня. В эти периоды на Стрельцов будут негативно воздействовать Марс и Уран, поэтому не рекомендуется в эти дни начинать новое дело и принимать ответственное решение. А также желательно сдерживать свои эмоции и не пытаться решать проблемы напором или силой. Несмотря за определённые трудности, судя по гороскопу, предпочтение в июне следует отдать работе с далёкими партнёрами (и действовать лучше коллективно).

У Стрельцов-женщин наиболее благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Здесь только в третьей декаде промежуток 24 – 26 июня гороскоп оценивает негативно. В эти дни Стрельцам следует остерегаться влияния Нептуна, который будет снабжать их ложной информацией и предлагать неверные пути. Для сотрудничества с местными партнёрами частично подходит первая половина месяца, и полностью непригодна вторая. В основной работе проблемы будут возникать периодически на протяжении всего месяца, но наиболее неприятный момент – промежуток 16 – 19 июня, когда Стрельцы окажутся под негативным влиянием Меркурия и Венеры. В эти дни не следует совершать сделки, заключать договоры и, вообще, решать важные вопросы с партнёрами. Кроме того, не рекомендуется работать и в выходные 24 – 25 июня, так как в гороскопе как раз на этот промежуток приходится скопление напряжённых аспектов ближних планет. В течение всего месяца, за исключением промежутка 22 – 27 июня, гороскоп рекомендует проявлять самостоятельность и деловую активность.

В первой декаде июня наилучший прогноз для Стрельцов-мужчин относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Взаимодействие с местными партнёрами не рекомендуется. Для основной работы не подходит промежуток 2 – 6 июня.

У Стрельцов-женщин наиболее благоприятные условия сложатся тоже для взаимодействия с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов. В основной работе и при сотрудничестве с местными партнерами трудности ожидаются в промежуток до 6 июня.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин неблагоприятной будет середина периода, 15 – 17 июня – для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы пригодны только промежуток 13 – 16 и 19 июня. Сотрудничество с местными партнёрами не рекомендуется.

У Стрельцов-женщин сохраняется положительный прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и решению финансовых вопросов. Для выполнения основной работы гороскоп даёт положительный прогноз только на промежуток 11 – 16 июня, а для сотрудничества с местными партнёрами – только на 12 – 16 июня.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин сосредоточены основные трудности месяца. Благоприятными для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами будут 21 – 22, 26 – 28 и 30 июня. Для выполнения основной работы подходят только последние дни месяца, 28 – 30 июня. Взаимодействие с местными партнёрами не рекомендуется.

У Стрельцов-женщин при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов сложности могут возникнуть в период 24 – 26 июня. Для выполнения основной работы непригодны 21, 25 и 30 июня. Сотрудничество с местными партнёрами оценивается полностью негативно.

Козерог

У Козерогов-мужчин июнь, по гороскопу – это крайне неблагоприятное время для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и выполнения основных профессиональных обязанностей. Особенно трудными будут первые две декады. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов, наоборот, благоприятен на первую и вторую декады, а третья – оценивается резко негативно. Для первых двух декад гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную работу, а на последнюю декаду прогноз негативный. Коллективная работа тоже характеризуется как в основном неудачная, поэтому Козерогам в третьей декаде лучше всё-таки работать самостоятельно, но не проявляя инициативы. Сатурн в соединении с Меркурием создаст условия для сосредоточенной интеллектуальной деятельности, но при этом не рекомендуется заниматься составлением и заключением договоров и других важных документов, обращаться к юридическим организациям и в официальные органы и, вообще, желательно ограничить контакты с окружающими. Неподходящий период для значительных изменений в жизни и работе. Во второй половине месяца возникнут благоприятные условия для решения имущественных, хозяйственных задач. У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуется негативно на первые две декады и позитивно на третью декаду. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается отрицательно на весь период. Гармоничный аспект Юпитера с Венерой указывает, что успехи в основной работе будут связаны с общением в неформальной обстановке и привлечением к этому людей, не связанных непосредственно с работой. Возможно, что именно этим будет объясняться улучшение положения в третьей декаде в области финансов. Причём, инициатива по изменению ситуации, скорей всего, будет исходить от посторонних, а не от Козерогов. В течение первых двух декад гороскоп не рекомендует проявлять самостоятельность, а также даёт негативный прогноз по коллективной деятельности. И только в третьей декаде и то, и другое оцениваются положительно. Таким образом, большую часть рабочего времени в июне Козероги должны будут проводить замкнуто – изолированно от коллег и партнёров. В этот период невозможны значительные преобразования в жизни и работе Козерогов, и это даже может стать источником конфликта с коллегами – в первые две декады.

В первой декаде мая наилучший прогноз у Козерогов-мужчин относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Козерогов-женщин положительно оценивается выполнение основной работы. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов период не подходит.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин положение остаётся прежним: благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансам, и отрицательный прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и основной работе.

У Козерогов-женщин сохраняется положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Для решения финансовых вопросов подходят только 12 и 14 июня. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно.

Третья декада у Козерогов-мужчин почти полностью неблагоприятна. Разовые успехи возможны при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в период 26 – 27 июня. Взаимодействие с далёкими партнёрами, финансовая деятельность и выполнение основной работы оцениваются негативно.

У Козерогов-женщин положительно характеризуются основная работа, финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами не рекомендуется.

Водолей

У Водолеев-мужчин в астрологическом фоне в июне главную роль будут играть соединение Плутона и Сатурна, которое указывает на возникновение неких трудных обстоятельств, препятствующих успешной работе, и, кроме того, напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Нептуном. Поэтому гороскоп на этот месяц практически полностью негативный. Только на 5 – 6 июня – для финансовой деятельности – и 19 июня – для сотрудничества с местными деловыми партнёрами – гороскоп даёт положительный прогноз. Возможно, в этом месяце Водолеи возьмутся за новое дело, для которого у них нет достаточного опыта, и им придётся потратить время на его освоение. Но также это могут быть непреодолимые внешние обстоятельства, например, масштабные экономические или политические события. В такой ситуации можно рекомендовать только ограничить свою деятельность до минимума или сменить географическое положение, например, уехать в отпуск. Напряжённые аспекты Меркурия и Нептуна указывают на ослабление интеллектуальных способностей Водолеев в этот период и появление фантазий и ложных надежд на преодоление ситуации. В связи с этим, не рекомендуется проявлять деловую активность, так как, по гороскопу, все такие попытки обречены на неудачу. Лучше поберечь силы до возникновения более подходящих условий.

У Водолеев-женщин в гороскопе на июнь присутствует много напряжённых аспектов планет, поэтому месяц не очень подходит для работы. Лучше всего оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей, хотя и здесь без трудностей не обойдётся. В сотрудничестве с местными деловыми партнёрами Водолеи тоже столкнутся с многочисленными препятствиями, но в последнюю декаду дело постепенно наладится. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами характеризуются в основном отрицательно, и не рекомендуются. Возможны только разовые успешные операции. В течение всего месяца Водолеям лучше работать в коллективе: одиночная деятельность характеризуется как неудачная. Нежелательно принимать на себя ответственность. В течение всего месяца напряжённый аспект Юпитера и Нептуна будет создавать ситуации, пробуждающие ложные надежды. Рекомендуется не поддаваться им и избегать риска. Не следует предпринимать какие-либо действия для продвижения в карьере: период для этого не подходит. Вероятно, в этот период Водолеи испытают разочарование из-за своей работы, однако это время хорошо подходит для собственного развития, в том числе, профессионального, и реализации творческих способностей.

В первую декаду июня у Водолеев-мужчин положительный прогноз для финансовой деятельности в промежуток 5 – 6 июня. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно.

У Водолеев-женщин на период 3 – 6 июня, а также на 10 число отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами оцениваются полностью отрицательно.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами и основной работы подходят только 11 и 19 – 20 июня. Для решения финансовых вопросов подходит только 13 июня. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется.

У Водолеев-женщин относительно благоприятный прогноз для основной работы. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 15 – 16 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами позитивный на 13 – 15 и 19 – 20 июня. Сотрудничество с местными партнёрами не рекомендуется.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин вся деятельность характеризуется отрицательно. Не рекомендуется предпринимать какие-либо действия.

У Водолеев-женщин с 26 числа благоприятный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 29 – 30 июня. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, будет неудачным.

Рыбы

Астрологический фон на июнь для Рыб-мужчин сформируется из примерно одинакового количества краткодействующих гармоничных и напряжённых аспектов планет. Среди гармоничных будут преобладать аспекты Меркурия и Венеры, а среди напряжённых – аспекты Марса. Поэтому лучше всего у Рыб будет получаться работа, требующая интеллекта и предполагающая общение, а проблемы будет создавать раздражительность, нетерпеливость, импульсивность в принятии решений. В профессиональном плане гороскоп можно считать благоприятным, хотя негативные моменты в нём присутствуют. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами наиболее подходит середина месяца – вторая декада. Для сотрудничества с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов более удобна первая половина июня, так как, начиная с третьей недели, с 19 июня, в гороскопе наблюдается концентрация напряжённых аспектов. Значительных успехов, судя по гороскопу, в этом месяце не будет. Рыбы останутся на прежнем уровне в своей деятельности и сохранят тот же социальный статус. Не рекомендуется предпринимать шаги по продвижению в карьере, особенно, в промежуток 18 – 23 июня. В непроизводственной сфере жизни возможны неожиданные изменения.

У Рыб-женщин в первую декаду сложатся не вполне благоприятные условия для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами: до 7 июня прогноз по этой деятельности отрицательный. Но потом ситуация постепенно исправится. Некоторые проблемы будут возможны ещё только 20 – 21 числа, поэтому в эти дни не рекомендуется начинать новое дело и принимать важное решение. В финансовой деятельности в первой декаде тоже возможны небольшие затруднения, но со второй декады и до конца месяца дела будут идти всё лучше и лучше. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, и тоже с улучшением, но в промежуток 21 – 24 июня не следует пытаться ускорить ход событий, особенно, через посредников или влиятельных лиц – по гороскопу, от этого ситуация только ухудшится. В промежуток 10 – 13 июня, под воздействием негативного Марса, Рыбы могут оказаться вовлечёнными в конфликт с коллегами или руководством. Возможна кража или поломка оборудования. Не рекомендуется начинать новый проект или осуществлять значительные преобразования. В третьей декаде до 28 июня не следует проявлять инициативу в работе и лучше оказаться в стороне от коллективной деятельности, например, уехать в командировку.

В первой декаде июня у Рыб-мужчин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами и в финансовой деятельности могут возникнуть проблемы в промежуток 3 – 5 июня. Благоприятный период для основной работы возникнет только 6 – 9 июня.

У Рыб-женщин наилучший прогноз тоже относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В работе с финансами некоторые проблемы могут возникнуть в промежуток 7 – 9 июня. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами до 7 июня отрицательный, а далее положительный.

Во второй декаде для Рыб-мужчин положительно оценивается выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами (за исключением 20 июня). Для финансовой деятельности непригоден промежуток 15 – 19 июня, а для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит 17 – 20 июня.

У Рыб-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими и местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность (кроме 20 июня). В основной работе некоторые проблемы могут возникнуть 13 – 14 и 20 июня.

В третьей декаде у Рыб-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами до 25 числа ожидаются трудности, а затем до конца месяца прогноз положительный. Для решения финансовых вопросов не подходят 21, 25 и 29 – 30 июня.

У Рыб-женщин, кроме 21 июня, положительно оценивается финансовая деятельность. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами не рекомендуется в промежуток 21 – 24 июня. При взаимодействии с местными партнёрами проблемы возможны 21 – 22, 25 и 30 июня. Прогноз по основной работе преимущественно благоприятный, с улучшением к концу месяца.

Москва, Денис Вербицкий

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