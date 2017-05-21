Преступник, сбежавший из челябинского СИЗО, пойман

Публикации за 21.05.17

В Челябинске задержали беглого преступника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, 34-летний житель Иркутской области, бежавший из СИЗО-1, пойман в ходе совместной операции ГУ МВД, ГУФСИН и ФСБ.

Напомним, мужчина бежал и следственного изолятора сегодня утром. Ранее он был приговорен к 24 годам лишения свободы за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия; мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (соучастие), из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, из хулиганских побуждений (мотив).

По данным пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, преступник был задержан в 15:30 в одном из торгово-развлекательных комплексов в Миассе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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