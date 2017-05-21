Двое детей и пенсионерка отравились угарным газом в Челябинске

Публикации за 21.05.17

Трое южноуральцев погибли от отравления угарным газом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сегодня утром в квартире, расположенной на 1 этаже жилого дома Металлургического района областного центра обнаружены тела 2-летнего мальчика и 17-летнего подростка. В квартире, расположенной на этаж выше, обнаружено тело 79-летней женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех лиц). По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей газовой колонки, из-за засоренного вентиляционного канала.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, виновных должностных лиц эксплуатирующей организации. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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