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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

На Южный Урал идет очередное похолодание

На Южный Урал идет очередное похолодание

Температура воздуха в Челябинске упадет до +4 градусов.

Как передает корреспондент РИА , дожди и грозы, пришедшие на Южный Урал в минувшие выходные, вновь снизят температуру воздуха в регионе.

Так, по данным портала «Гисметео», сегодня, 22 мая, днем температура в областном центре еще будет держаться в районе 17 градусов тепла. И вот во вторник челябинцев ожидает неприятный сюрприз: если утром на их термометрах столбик будет держаться в районе +4 градусов Цельсия, то днем он опустится к отметке +4. И все это будет происходит, по прогнозам синоптиков, при практически непрекращающемся дожде.

Несколько поправится ситуация в среду, 24 мая. Несмотря на продолжающиеся дожди, воздух днем прогреется до +13 градусов. В четверг днем ожидается +16, а в пятницу – 20 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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