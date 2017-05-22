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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

Двое южноуральцев заразились клещевым боррелиозом

Двое южноуральцев заразились клещевым боррелиозом

У двоих жителей Челябинской области диагностирована болезнь Лайма.

Как передает корреспондент РИА , носителями опасного вируса оказались миасские паразиты. В период с 15 по 19 мая за медицинской помощью обратились 478 горожан, пострадавших от укусов клещей, в том числе 78 детей.

Медики исследовали 132 впившихся в жителей клеща, 34 из них оказались заражены боррелиозом, еще один – гранулоцитарным аноплазмозом.

По данным представителя территориального управления Роспотребнадзора Анны Маликовой, в результате медицинского осмотра у двоих жителей Миасса диагностирована болезнь Лайма, сообщает NewsMiass. Подозрений на клещевой энцефалит среди пострадавших не обнаружено.

Напомним, согласно последней статистике, клещи покусали уже свыше 3 тысяч южноуральцев, в том числе более 900 несовершеннолетних. Из 400 проверенных паразитов 6,2% инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 5,1% кровососущих заражены боррелиозом.

Челябинск, Юлия Димова

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