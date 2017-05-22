Двое южноуральцев заразились клещевым боррелиозом

Публикации за 22.05.17

У двоих жителей Челябинской области диагностирована болезнь Лайма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», носителями опасного вируса оказались миасские паразиты. В период с 15 по 19 мая за медицинской помощью обратились 478 горожан, пострадавших от укусов клещей, в том числе 78 детей.

Медики исследовали 132 впившихся в жителей клеща, 34 из них оказались заражены боррелиозом, еще один – гранулоцитарным аноплазмозом.

По данным представителя территориального управления Роспотребнадзора Анны Маликовой, в результате медицинского осмотра у двоих жителей Миасса диагностирована болезнь Лайма, сообщает NewsMiass. Подозрений на клещевой энцефалит среди пострадавших не обнаружено.

Напомним, согласно последней статистике, клещи покусали уже свыше 3 тысяч южноуральцев, в том числе более 900 несовершеннолетних. Из 400 проверенных паразитов 6,2% инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 5,1% кровососущих заражены боррелиозом.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.05.17

На Южный Урал идет очередное похолодание. / 22 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / Двое детей и пенсионерка отравились угарным газом в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»