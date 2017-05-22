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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

«Заборчик в щепки разлетелся»: в Магнитогорске легковушка вылетела на тротуар, едва не угробив семью с коляской (ВИДЕО)

«Заборчик в щепки разлетелся»: в Магнитогорске легковушка вылетела на тротуар, едва не угробив семью с коляской (ВИДЕО)

В Магнитогорске мужчина с детьми едва не погиб под колесами иномарки.

Как передает корреспондент РИА , дорожная авария произошла накануне вечером возле дома №115 по проспекту Ленина.

На кадрах видно, как местный житель катит коляску с малышом по тротуару, за ними следом идет старший ребенок.

В этот момент мчащуюся в левом ряду легковушку на полном ходу разворачивает поперек дороги, машина врезается в пешеходное ограждение и влетает на тротуар в том месте, где только что проходили люди.

По счастливой случайности, никто из пешеходов не пострадал. Что стало с виновником ДТП, очевидцы не уточняют.

Обсуждая кадры, запечатлевшие момент аварии, один из пользователей соцсетей предположил, что автомобилист решил дрифтануть, другой уверен, что авария – результат неудачного обгона. «Да, по-любому, хотел обогнать и перед носом повернуть, постоянно на таких чудиков натыкаюсь. При том, что на дороге всего двое: я и он», – написал участник сообщества «На дорогах Магнитки». «Вот что такое мокрая дорога (асфальт)? Тормозить резко нельзя – это как зимой гололед», – отметил другой.

«Все от безнаказанности: скорость 110 км/ч по городу – норма, бухой за рулем – норма, проскочить на красный свет (не создав при этом аварийной ситуации) – норма, проехать налево через две «сплошные» – норма. Штраф – не наказание», – написали еще один участник обсуждения.

«Новый День – Челябинск» , и

Среди автомобилистов оказались и те, кто, в первую очередь, обеспокоился состоянием казенного имущества. «Этот бедный забор уже почти весь снесли, каждую неделю кто-то влетает в него», – пожаловалась местная жительница. «Чуть всю семью не угробил. Файл картинки не загружен Заборчик в щепки разлетелся», – подметила другая горожанка.

Челябинск, Юлия Димова

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