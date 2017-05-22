Дело южноуральского психиатра, едва не убившего пациента «по просьбе знакомых», передано в суд

Публикации за 22.05.17

В Миассе заведующую отделением психдиспансера будут судить за служебный подлог.

Как уже сообщало РИА «Новый День», в ходе прокурорской проверки установлено, что в августе 2015 года врач-психиатр внесла заведомо ложные данные в медосвидетельствование пациента, подавшего заявку для получения лицензии на оружие.

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В выданном документе медработник указала, что мужчина не состоял на учете у врача-нарколога. Между тем, с января 2015 года миасец проходил стационарное лечение и находился на диспансерном учете с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости». Получив разрешение на оружие, в августе 2016 года мужчина пытался покончить с собой. В доме местного жителя полицейские изъяли две единицы огнестрельного оружия.

По материалам проверки следственный отдел Миасса возбудил в отношении врача ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер» уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину в служебном подлоге. Женщина пояснила, что исполняла личную просьбу знакомой, в связи с чем без проведения медицинского осмотра внесла в документы ложные сведения.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Миасский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

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