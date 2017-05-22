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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

Стабильность: Челябинск вновь завалили мешками с мусором после субботников

Стабильность: Челябинск вновь завалили мешками с мусором после субботников

Челябинцы завалили мэрию жалобами на обилие мешков с мусором, оставшихся после субботников. Об этом сообщил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

«Только на прошлом аппаратном совещании перестали про это говорить, а за неделю насобирали жалоб на целую книгу, – возмутился мэр. – Не доводите до наказания. Я видел мешки на Цвиллинга. Вынесли и поставили вроде как ничейные. Раз ничейные, значит наши». Чиновник пообещал устроить серию выездных проверок, чтобы проверить выполнение поручения.

Как передает корреспондент РИА , проблема с вывозом мешков с мусором после весенних и осенних субботников достаточно застарела. Это вопрос возникает каждый год. Казалось бы, в этом году главы районов и городские власти должны были решить проблему: мэрия специально на это выделила финансирование, районы выбрали подрядчиков через аукционы. Однако и в нынешнем году эпопея с субботниками закончилась ожидаемо: множеством мешков, стоящих вдоль городских дорог, постепенно ветшающих и рвущихся, высвобождая мусор, на сбор которого челябинцы потратили собственные выходные дни.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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