Планов громадье: автобусный парк Челябинска доведут до 100 машин на маршрутах / Вместо 500 обещанных

Публикации за 22.05.17

Власти Челябинска поделились скоромными планами по обновлению подвижного состава муниципального общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до конца года мэрия намерена приобрести 20 автобусов, а в течение ближайших трех-четырех лет купит 15 трамваев. Об этом рассказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Особые надежды власти областного центра возлагают на южноуральское правительство. Именно из регионального бюджета мэрия надеется получить 65% – 70% средств для покупки новых автобусов и трамваев. Еще 20% суммы городские власти рассчитывают получить из федерального бюджета. Оставшиеся 10% – 15% муниципалитет планирует добавить из собственной казны.

При этом, по словам градоначальника, количество автобусов на маршрутах планируется довести до 100 штук (сейчас около 70). Новые транспортные средства пойдут на замену уже отработавших свой срок автобусов и трамваев, а также на пополнение подвижного состава.

Казалось бы, новость достаточно позитивная. Ведь последняя попытка приобретения в лизинг современных автобусов большой вместимости закончилась в 2016 году судебным разбирательством и возвратом трех десятков машин лизинговой компании. А трамвай в последний раз Челябинск приобрел в 2015 году. Правда, он оказался сломанным. Транспортники судачили, что именно это и послужило причиной покупки. Мол, взяли машину на обкатку, а она возьми и сломайся. Пришлось компенсировать изготовителю стоимость испорченного товара.

Сейчас же речь идет, как-никак, о покупке. Но в действительности цифры называются более чем скромные. Причем они никоим образом не согласованы с новой маршрутной схемой, которую городские власти намерены внедрить всеми правдами и неправдами, несмотря на фактическое неодобрение ее в ходе публичных слушаний. Так, согласно этой схеме, в городе должно появиться 276 новых автобусов средней вместимости, а автобусов большой вместимости должно насчитываться 236. Как видим, цифры весьма далеки от заявленных Евгением Тефтелевым 100 автобусов, при этом градоначальник заявил, что покупать будут как машины средней, так и большой вместимости.

С трамваями дело обстоит столь же печально. С одной стороны, речь идет уже о 15 новых машин. Напомним, ранее мэр Челябинск говорил о приобретении к саммиту ШОС 10 трамваев. Однако уже тогда эксперты указывали, что в год из строя выбывает 10-15 электромашин. А это значит, что число задействованных на маршрутах трамваев по-прежнему будет сокращаться. При этом заявления о модернизации старых машин, звучавшие в 2015 году, так и не были реализованы: отремонтированы были лишь 20 трамваев, а в 2016 году руководство «ЧелябГЭТ» и вовсе приостановило программу модернизации, сославшись на финансовые трудности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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