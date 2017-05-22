В главной библиотеке Южного Урала откроется абонемент

Публикации за 22.05.17

Читателя Челябинской Публичной библиотеки смогут брать книги на дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, 23 мая в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится историческое событие – открытие абонементного обслуживания. Выдавать издания на дом будут шесть отделов библиотеки.

До сих пор абонементное обслуживание осуществляли только музыкально-нотный абонемент и отдел литературы на иностранных языках, но по многочисленным просьбам читателей эта услуга станет доступной еще в четырех читальных залах.

Отдел литературы по искусству (зал № 6, 2 этаж) специалистам и всем любителям прекрасного предлагает книги и альбомы по истории искусства, архитектуре, народному творчеству, живописи, театру, музыке, фотографии.

На абонементном обслуживании в отделе книгохранения (2 этаж) станут доступны художественные произведения русских и зарубежных авторов, популярные сейчас мемуары, книги по домоводству, а также краеведческие издания.

Отделом краеведения (зал № 8, 2 этаж) также подготовлены научно-популярные брошюры, учебники для школ и вузов, справочные пособия по истории и литературоведению, естественным наукам и спорту, экономике и промышленности родного края.

В зале периодики (зал № 4, 3 этаж) можно взять с собой издания по психологии, политологии, истории, медицине, отечественную и зарубежную беллетристику и классику.

Издания, которыми можно пользоваться вне читальных залов, отличаются специальной маркировкой – синей наклейкой внизу корешка. Абонементное обслуживание доступно только пользователям, зарегистрированным в библиотеке и имеющим городскую прописку (Челябинск), при наличии контрольного листка и паспорта. Литература выдается на 30 календарных дней, но если этот срок окажется недостаточным, продлить его можно будет по телефонам:

отдел литературы по искусству – 8(351)266-05-18;

отдел основного книгохранения – 8(351)266-05-09;

отдел краеведения – 8(351)266-01-99;

зал периодики – 8(351)266-04-48.

Пока количество книг, выделенных для абонемента, ограничено, но в дальнейшем фонд будет активно пополняться, заверяют в учреждении. В фойе библиотеки любой желающий может оставить заявку на необходимую литературу, что будет учтено при комплектовании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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