В главной библиотеке Южного Урала откроется абонемент

Читателя Челябинской Публичной библиотеки смогут брать книги на дом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального правительства, 23 мая в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится историческое событие – открытие абонементного обслуживания. Выдавать издания на дом будут шесть отделов библиотеки.
До сих пор абонементное обслуживание осуществляли только музыкально-нотный абонемент и отдел литературы на иностранных языках, но по многочисленным просьбам читателей эта услуга станет доступной еще в четырех читальных залах.
Отдел литературы по искусству (зал № 6, 2 этаж) специалистам и всем любителям прекрасного предлагает книги и альбомы по истории искусства, архитектуре, народному творчеству, живописи, театру, музыке, фотографии.
На абонементном обслуживании в отделе книгохранения (2 этаж) станут доступны художественные произведения русских и зарубежных авторов, популярные сейчас мемуары, книги по домоводству, а также краеведческие издания.
Отделом краеведения (зал № 8, 2 этаж) также подготовлены научно-популярные брошюры, учебники для школ и вузов, справочные пособия по истории и литературоведению, естественным наукам и спорту, экономике и промышленности родного края.
В зале периодики (зал № 4, 3 этаж) можно взять с собой издания по психологии, политологии, истории, медицине, отечественную и зарубежную беллетристику и классику.
Издания, которыми можно пользоваться вне читальных залов, отличаются специальной маркировкой – синей наклейкой внизу корешка. Абонементное обслуживание доступно только пользователям, зарегистрированным в библиотеке и имеющим городскую прописку (Челябинск), при наличии контрольного листка и паспорта. Литература выдается на 30 календарных дней, но если этот срок окажется недостаточным, продлить его можно будет по телефонам:
отдел литературы по искусству – 8(351)266-05-18;
отдел основного книгохранения – 8(351)266-05-09;
отдел краеведения – 8(351)266-01-99;
зал периодики – 8(351)266-04-48.
Пока количество книг, выделенных для абонемента, ограничено, но в дальнейшем фонд будет активно пополняться, заверяют в учреждении. В фойе библиотеки любой желающий может оставить заявку на необходимую литературу, что будет учтено при комплектовании.
Челябинск, Виктор Елисеев
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