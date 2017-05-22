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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

Суд повторно отправил в отставку копейского депутата, скрывшего доходы и имущество / Сам нарушитель отдавать мандат не торопится

Суд повторно отправил в отставку копейского депутата, скрывшего доходы и имущество Сам нарушитель отдавать мандат не торопится

Челябинский областной суд оставил в силе решение о досрочном сложении полномочий депутата Копейска.

Как уже сообщало РИА , скандал в городском собрании разгорелся после того, как один из членов отказался предоставлять сведения о личных и семейных доходах за 2015 год. Народный избранник скрыл информацию о 17 объектах недвижимого имущества и двух транспортных средствах, находящихся в его владении и собственности супруги.

По итогам проверки прокуратура потребовала досрочно лишить парламентария полномочий. Однако городское собрание депутатов представление надзорного органа проигнорировало, в связи с чем прокурор обратился в суд.

Копейский горсуд признал незаконным бездействие депутата, не предоставившего декларацию о доходах, а также коллег нарушителя, не принявших решение о досрочном сложении полномочий.

Однако даже решение суда не заставило копейских парламентариев принять отставку одного из членов. В ответ парламентарии обжаловали постановление суда в вышестоящую инстанцию.

На днях Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел обращение депутатов, оставив решение горсуда без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата должен быть рассмотрен на ближайшем заседании – 31 мая.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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