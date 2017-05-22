В Челябинске возле больницы бросили умирать новорожденную девочку

Публикации за 22.05.17

В Челябинске ищут мать брошенного на улице младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, двухнедельную малышку обнаружили днем 20 мая на территории больницы в Металлургическом районе. Новорожденная была завернута в одеяло и лежала прямо на земле возле лечебного корпуса. Малышку с симптомами острого переохлаждения госпитализировали. В настоящее время ребенок находится в отделении патологии новорожденных. По предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.

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По факту случившегося организована полицейская проверка. В настоящий момент устанавливается личность и местонахождение матери младенца, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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