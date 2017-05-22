Гонки на УАЗе: южноуральский гаишник провалился на машине в пятиметровую яму

Публикации за 22.05.17

Любители карабашского экстрима продолжают травмироваться на Лысой горе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередные гонки с трамплинами едва не обернулись трагедией для 39-летнего инспектора ГИБДД Карабаша и его приятеля.

Накануне вечером дорожный полицейский вместе с 60-летним знакомым отправились на крутой склон, в то место, где установлен поклонный крест.

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В ходе очередного маневра УАЗ, которым управлял инспектор ГИБДД, угодил в пятиметровую яму. С открытым переломом голени полицейского госпитализировали, сообщает «Кыштымский рабочий». Его пассажир сломал бедро и также был доставлен в больницу.

Напомним, в прошлое воскресенье в ту же самую яму вместе с мотоциклом рухнул другой экстремал. Вместе с тремя байкерами мужчина устроил прыжки с трамплинов, однако не рассчитал траекторию и на полной скорости влетел в углубление.

В результате инцидента он сломал бедро. Вызволять мотоциклиста из ямы спасателям пришлось при помощи альпинистского снаряжения.

Челябинск, Юлия Димова

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