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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

Полиция усиливает патрули: Челябинск готовится к «последнему звонку»

Полиция усиливает патрули: Челябинск готовится к «последнему звонку»

25 мая в Челябинске прозвенят «последние звонки».

Как передает корреспондент РИА , в нынешнем году курс обучения заканчивают 11,5 тысяч выпускников 9-х классов и более 4 тысяч одиннадцатиклассников. Об этом рассказала председатель комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье.

При этом чиновница напомнила, что местом проведения праздничных мероприятий будут образовательные учреждения. Безопасность в них городские власти намерены обеспечить в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Кроме того, управление МВД Челябинска по традиции усилит в день проведения «последних звонков» патрулирование парков и других общественных мест.

А вот каких-то ограничений на торговлю алкогольной продукцией 25 мая мэрия вводить не планирует. По словам Светланы Портье, органы образования работают с этой проблемой в ежедневном режиме. Видимо, чиновница надеется на то, что профилактическая работа педагогов в этом направлении и сознательность продавцов окажутся достаточным препятствием на пути подростков к винно-водочным отделам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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