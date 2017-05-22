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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

«Жить можно»: коркинские чиновники отказываются признавать аварийным разваливающийся дом (ФОТО)

«Жить можно»: коркинские чиновники отказываются признавать аварийным разваливающийся дом (ФОТО)

Почти десять лет коркинские чиновники отказываются признавать разваливающийся дом аварийным.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты посетили дом №42 по улице Терешковой в Коркино. Здание, которому исполнилось уже 63 года, находится в ветхом состоянии, и жители несколько лет просят представителей власти признать строение аварийным.

Ранее общественники получили ряд обращений коркинцев. В своих письмах горожане жаловались на бездействие чиновников.

«На месте мы убедились, что люди живут в плачевных условиях: сквозные прогрессирующие трещины, они есть даже на несущих стенах, разрушение стен, массовое отпадение штукатурки, грибок и сырость. В двух помещениях обвалился потолок, а в одном провисла потолочная часть. Видно, что жители делают ремонт в своих комнатах, но спустя какое-то время все обваливается снова. У дома до сих пор нет управляющей компании, и чиновники почему-то в этом обвиняют жителей», – прокомментировал ситуацию руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Новый День: ''Жить можно'': коркинские чиновники отказываются признавать аварийным разваливающийся дом (ФОТО)

На встрече жителей, общественников и представителей власти выяснилось, что жильцы дома почти десять лет обращаются в различные инстанции, чтобы признать строение непригодным для жизни. Однако местные чиновники предпочитают не замечать проблем. В 2015 году в доме с выездной проверкой побывали представители Государственной жилищной инспекция Челябинской области. Они установили ненадлежащее санитарно-техническое состояние мест общего пользования, необходимость капитального ремонта инженерных сетей и элементов строительных конструкций, выдали соответствующее предписание. В ответ чиновники ограничились лишь косметическим ремонтом.

«Два года назад кое-где и кое-что подмазали, но уже все валится. Просто это здание ремонту не подлежит. Мы были вынуждены собирать деньги на независимую экспертизу. Согласно ей, наш дом имеет критические дефекты, а износ составляет 65%. Состояние элементов здания характеризуется как ветхое, несущих конструктивных элементов – аварийное, а несущих – весьма ветхое. Люди здесь не живут, а существуют, из-за сырости без конца болеют дети. Это издевательство. У нас на 29 квартир, на два этажа один туалет и одна душевая кабина», – возмущаются жители.

Новый День: ''Жить можно'': коркинские чиновники отказываются признавать аварийным разваливающийся дом (ФОТО)

Однако в мэрии Коркино считают, что дом пригоден для проживания, а проведенная на средства жильцов экспертиза сомнительна. Тем не менее, управление городского хозяйства и архитектуры Коркино проведет дополнительную экспертизу состояния строения 1954 года постройки, а в ближайшее время дому будет выбрана управляющая компания, сообщают общественники. «Ставить точку в этом вопросе пока рано. Сегодня нам удалось привлечь внимание властей к фактически аварийному дому. Они своими глазами увидели, в каких условиях живут люди. Надеемся, что вопрос удастся решить в досудебном порядке», – отметил Антон Неверов.

Фото предоставлено пресс-службой Челябинского регионального отделения ОНФ
Фото предоставлено пресс-службой Челябинского регионального отделения ОНФ

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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