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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

Алиментщик из Копейска выкупил любимый смартфон за 200 тысяч рублей

Алиментщик из Копейска выкупил любимый смартфон за 200 тысяч рублей

Алиментшик из Копейска выплатил 200 тысяч рублей, чтобы не потерять телефон.

Как сообщили РИА в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, житель Копейска всего за один день погасил задолженность по алиментам, копившуюся 3 года.

Бывшая супруга южноуральца с 2010 по 2013 год не получала от него средств на содержание дочери, удочеренной новым мужем женщины. В итоге она решила обратиться за взысканием средств с недобросовестного биологического отца. Должник был вызван в отдел ФССП, где приставы изъяли у него смартфон стоимостью порядка 6 тысяч рублей.

«Мужчина так сильно расстроился из-за возможной утраты гаджета, что сразу же связался с бывшей супругой и договорился с ней о сумме в 200 тысяч рублей, которые он сразу же передал ей в присутствии сотрудника службы судебных приставов», – сообщают в ведомстве.

По словам самого мужчины, быстро погасить задолженность он смог благодаря тому, что всем недавно продал автомобиль. Впрочем, около 40 тысяч ему все же пришлось занять.

Челябинск, Олег Кирьянов

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