Алиментщик из Копейска выкупил любимый смартфон за 200 тысяч рублей

Публикации за 22.05.17

Алиментшик из Копейска выплатил 200 тысяч рублей, чтобы не потерять телефон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФССП по Челябинской области, житель Копейска всего за один день погасил задолженность по алиментам, копившуюся 3 года.

Бывшая супруга южноуральца с 2010 по 2013 год не получала от него средств на содержание дочери, удочеренной новым мужем женщины. В итоге она решила обратиться за взысканием средств с недобросовестного биологического отца. Должник был вызван в отдел ФССП, где приставы изъяли у него смартфон стоимостью порядка 6 тысяч рублей.

«Мужчина так сильно расстроился из-за возможной утраты гаджета, что сразу же связался с бывшей супругой и договорился с ней о сумме в 200 тысяч рублей, которые он сразу же передал ей в присутствии сотрудника службы судебных приставов», – сообщают в ведомстве.

По словам самого мужчины, быстро погасить задолженность он смог благодаря тому, что всем недавно продал автомобиль. Впрочем, около 40 тысяч ему все же пришлось занять.

Челябинск, Олег Кирьянов

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