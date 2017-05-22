Жители челябинской многоэтажки рискуют оказаться под завалами

Публикации за 22.05.17

Жители многоэтажного жилого дома в Тракторозаводском районе Челябинска всерьез опасаются, что могут оказаться под руинами рухнувшего здания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению жильцов, причина разрушения здания кроется в магазине, расположенном на первом этаже, корме того, на втором этаже дома сейчас ведется стройка – здесь должен появиться офис.

«Трещины появились, грузовики в эту арку стали ходить, все вокруг трясется. Если это все будет продолжаться, то дом вообще скоро завалится», – цитирует «31tv» одну из жительниц дома по Салютной улице.

Местные жители в последнее временя вынуждены постоянно находиться в страхе. Они считают, что их дом в любой момент может обрушиться. Эту девятиэтажку построили на болотистой местности, на нижних этажах располагаются десятки магазинов, владельцы которых регулярно проводят перепланировки, иногда даже снося несущие стены и убирая столбы.

«Дом бесконечно перестраивается, какие-то строительные работы здесь ведутся постоянно. В результате здание дает трещины, которым нет числа, начиная со второго этажа, трещины идут до самого верха», – рассказывают жильцы. Кроме того, по их словам, гражданам нет покоя от постоянного шума и вибрации от работающих в магазинах кондиционеров и холодильников.

Пока граждане пытались бороться с уже существующими в доме коммерческими помещениями, на его втором этаже развернулась новая стройка. Здесь прорубили дверь и окна. Вероятнее всего, в ближайшее время на этом месте появится еще один офис. Вот только мнения жильцов дома, как положено по закону, никто не спрашивал.

Челябинск, Олег Кирьянов

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