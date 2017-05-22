В Карталах пенсионер перевел мошенникам 109 тысяч, избавляясь от «ошибочной» покупки

Публикации за 22.05.17

Пенсионер из Челябинской области поплатился собственными сбережениями за свою доверчивость.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 62-летний житель Челябинской области обратился в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Карталинский» и рассказал, что получил короткое СМС с информацией об оплате покупки на общую сумму в 5 тысяч 750 рублей. В сообщении также был указан номер телефона, который следует набрать, если покупку никто не совершал.

Доверчивый мужчина набрал указанный в сообщении номер – ответивший по ту сторону трубки незнакомец отправил его к банкомату, дав ряд указаний. Выполнив все указания незнакомца, мужчина впоследствии понял, что перевел более 109 тысяч рублей на счет другого лица.

Стражи порядка, основываясь на этой информации, открыли уголовное производство по факту мошенничества. На данный момент полиция работает над раскрытием данного преступления и разыскивает подозреваемого. В связи с очередным случаем мошенничества сотрудники полиции также напоминают, что при получении сообщений по телефону не следует перезванивать на указанные в них номера, а также ни под каким предлогом не передавать незнакомцам данные своих банковских счетов и карт.

Челябинск, Олег Кирьянов

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