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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

На Южном Урале у семи детей заподозрили клещевой энцефалит

На Южном Урале у семи детей заподозрили клещевой энцефалит

В Челябинской области растет число пострадавших от укусов паразитов.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального минздрава, за прошедшую неделю в медицинские организации обратились 1 тысяча 412 человек, в том числе 293 несовершеннолетних младшего возраста и 35 подростков.

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С начала текущего сезона клещи покусали 4 тысячи 418 человек, из них более тысячи детей. При этом 27 пострадавших, включая 4 детей и 3 подростков, доставлены в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Медики отмечают, что в число госпитализированных попал лишь один привитый пациент.

Инъекцию иммуноглобулина получили 2 тысячи 647 укушенных южноуральцев, еще 423 пациента имели прививку от клещевой инфекции.

Напомним, при посещении лесопарковых зон следует носить плотно закрывающую тело одежду, использовать репелленты, осматривать себя и близких.

Если присасывания клеща избежать не удалось, следует как можно быстрее обратиться в травмпункт. Извлеченного клеща лучше отправить на анализ, это поможет определить наиболее эффективную тактику лечения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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