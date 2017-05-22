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Публикации за 22.05.17

Разоренные гнезда, «морды» и трупы: на озере Чебаркуль гибнут краснокнижные лебеди

Разоренные гнезда, «морды» и трупы: на озере Чебаркуль гибнут краснокнижные лебеди

В Челябинской области погибает редкий вид пернатых.

Как передает корреспондент РИА , на прошлой неделе представители «Челябинского орнитологического общества» посетили озеро Чебаркуль. Орнитологи решили проверить, будут ли там гнездиться облюбовавшие водоем лебеди-шипуны – вид, занесенный в Красную книгу.

Однако результаты научной экспедиции шокировали специалистов.

За все время пребывания на озере им удалось обнаружить лишь 3 из 12 ранее увиденных лебедей, а также найти 12 гнезд чомги (еще один вид редких птиц, именуемый большой поганкой) и одно пустое лебединое гнездо.

«Новый День – Челябинск» , и

«В это время у чомг и лебедей только начинается формирование кладок, а прямо между гнездами мы нашли растянутые сети и «морды» (рыболовные сети-ловушки), – цитирует газета «Южноуралец» руководителя челябинского отделения Союза охраны птиц России Ирину Чухареву. – Также мы обнаружили два трупа чомг».

По словам специалиста, в данный момент трудно сказать, 1-2 яйца в гнезде чомги – это неполная кладка или происки браконьеров. Не исключено, что и пустое гнездо лебедей свидетельствует о его разорении.

Однако в любом случае птица страдает от агрессивного вмешательства человека. Рядом с озером много дачных строений и высотных зданий. Появление людей на гнездовой территории чревато тем, что лебеди могут покинуть насиженные места. Что касается расставленных в воде ловушек, то они напрямую угрожают жизни птенцов и взрослых особей. Водоплавающие не видят сети, путаются в них и погибают.

Чтобы не вмешиваться в естественный процесс, орнитологи советуют местным жителям не плавать в местах обитания краснокнижных птиц, как минимум, до конца июня.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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