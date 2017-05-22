Разоренные гнезда, «морды» и трупы: на озере Чебаркуль гибнут краснокнижные лебеди

Публикации за 22.05.17

В Челябинской области погибает редкий вид пернатых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе представители «Челябинского орнитологического общества» посетили озеро Чебаркуль. Орнитологи решили проверить, будут ли там гнездиться облюбовавшие водоем лебеди-шипуны – вид, занесенный в Красную книгу.

Однако результаты научной экспедиции шокировали специалистов.

За все время пребывания на озере им удалось обнаружить лишь 3 из 12 ранее увиденных лебедей, а также найти 12 гнезд чомги (еще один вид редких птиц, именуемый большой поганкой) и одно пустое лебединое гнездо.

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«В это время у чомг и лебедей только начинается формирование кладок, а прямо между гнездами мы нашли растянутые сети и «морды» (рыболовные сети-ловушки), – цитирует газета «Южноуралец» руководителя челябинского отделения Союза охраны птиц России Ирину Чухареву. – Также мы обнаружили два трупа чомг».

По словам специалиста, в данный момент трудно сказать, 1-2 яйца в гнезде чомги – это неполная кладка или происки браконьеров. Не исключено, что и пустое гнездо лебедей свидетельствует о его разорении.

Однако в любом случае птица страдает от агрессивного вмешательства человека. Рядом с озером много дачных строений и высотных зданий. Появление людей на гнездовой территории чревато тем, что лебеди могут покинуть насиженные места. Что касается расставленных в воде ловушек, то они напрямую угрожают жизни птенцов и взрослых особей. Водоплавающие не видят сети, путаются в них и погибают.

Чтобы не вмешиваться в естественный процесс, орнитологи советуют местным жителям не плавать в местах обитания краснокнижных птиц, как минимум, до конца июня.

Челябинск, Юлия Димова

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