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Публикации за 22.05.17

В Кыштыме 2-летняя девочка застряла ногой в батарее

В Кыштыме 2-летняя девочка застряла ногой в батарее

В Челябинской области двухлетняя малышка застряла ногой в батарее.

Как сообщили РИА в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного сегодня около 08:00.

Прибыв в одну из квартир дома, расположенного по улице Вайнера в Кыштыме, бойцы спасотряда обнаружили, что 2-летняя девочка застряла ногой в батарее. Взрослые собственными усилиями так и не смогли вызволить дочь из этого плена.

По данным спасателей, застряв ногой в батарее отопления, ребенок был вынужден находиться в таком положении около часа, в результате чего колено успело заметно распухнуть.

Ногу ребенка намазали обычным растительным маслом, а после с помощью специального оборудования раздвинули трубы отопительного радиатора. На всю эту операцию у спасателей ушло лишь несколько минут. Впрочем, не лишним будет отметить, что ребенку повезло – ведь если бы отопление в этот день еще не было отключено, последствия могли быть более серьезными.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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