Отпуск накрылся медным тазом: почти сотню челябинских бизнесменов не выпустят за границу

Публикации за 22.05.17

В Челябинске с 1 июня некоторым коммерсантам запретят пересекать границу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной блокировки зарубежных вояжей явились накопившиеся перед мэрией долги. В мае совокупная задолженность арендаторов муниципального имущества и земли в Челябинске достигла 2 миллиардов 100 миллионов рублей. Всего в списке должников фигурирует 90 фамилий.

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По данным главы городского комитета по имуществу Сергея Чигинцева, пока через суды удалось взыскать лишь 40 миллионов рублей. Еще 60 гражданских исков на сумму более 200 миллионов находится на рассмотрении.

Добавим, в числе прочих неплательщиков, по данным КУИЗО, оказался также руководитель регионального отделения ОНФ Денис Рыжий, не перечислившийся в городской бюджет порядка 6 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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