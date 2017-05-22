Москва обещала ускорить получение Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР / Хотя развивать в городе особо нечего

Публикации за 22.05.17

Южноуральскому губернатору пообещали содействие в получении Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, в ходе аппаратного совещания губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвел итоги заседания межведомственной рабочей группы, прошедшего под председательством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец, по мониторингу ситуации на рынке труда.

Борис Дубровский отметил, что Челябинскую область определяют, как территорию с тяжелой ситуацией на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,7%, что выше, чем в среднем по России. Проблема осложняется ситуацией в Верхнем Уфалее и остановкой градообразующего предприятия «Уфалейникель». «На совещании под председательство Ольги Голодец состоялся предметный, обстоятельный разговор. Было обещано содействие в ускорении процесса получения статуса территории опережающего развития для Верхнего Уфалея», – уточнил губернатор.

В свою очередь, министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников сообщил, что уже в пятницу, 19 мая, из минэконоразвития РФ пришли замечания по заявке Верхнего Уфалея. «Они носят технический характер, – пояснил чиновник. – Мы внесем необходимые правки в документацию. Думаю, уже в следующий понедельник заявка поступит в минэконом России».

Правда, что именно собираются развивать областные власти в рамках ТОСЭР, пока неизвестно. Поначалу в правительстве заявляли, что свои проекты в городе готовы реализовать полтора десятка инвесторов, создав дополнительно более 1 тысячи рабочих мест. Назывались даже наименования некоторых предприятий. Среди них небольшие машиностроительные организации, а также предприятие по добыче мрамора (первым согласившееся взять на работу уволенных сотрудников «Уфалейникеля» – правда, всего троих). Но у мраморщиков и у самих весьма туманные перспективы: на местном сырье они могут работать лишь следующие 5-6 лет, дальше – неизвестность.

А названия других потенциальных инвесторов и вовсе исчезли из официальных источников. Зато поползли слухи о том, что их число сократилось до восьми. Для разговоров были основания. Ведь если еще в марте этого года чиновники заявили о возможности создания больше 1 тысячи рабочих мест благодаря ТОСЭР, то через месяц речь шла уже о 700 занятых.

Да и развивать-то в Верхнем Уфалее, по большому счету, нечего. Доведен до банкротства Уфалейский завод металлургического машиностроения. Теперь на его территории располагается Уфалейский завод металлических изделий, в собственности которого чудесным образом оказалась большая часть активов УЗММ, но предприятие еле работает, периодически отправляя своих сотрудников в длительные отпуска. Остановлен «Уфалейникель».

А местные власти мечтают о создании в рамках ТОСЭР эко-парка и многопрофильного фермерского хозяйства. А в областном правительстве радуются смягчению условий для инвесторов, желающих стать резидентами ТОСЭР: теперь их проект может предполагать создание всего 10 рабочих мест и вложение 2,5 миллиона рублей. Какое предприятие можно создать на подобные деньги, неизвестно.

Город тем временем умирает. Из 65 тысяч человек населения ( в середине 80-х годов ХХ века) в Верхнем Уфалее осталось менее 29 тысяч. И настойчивые рекомендации чиновников поискать работу в других муниципалитетах и регионах вряд ли переломит тенденцию. Впрочем, это тоже вариант: нет города – нет проблемы. Тем более, что галочку за ускоренное открытие ТОСЭР к тому времени можно будет уже поставить.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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