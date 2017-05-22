«Два пишем, семь на ум пошло»: южноуральские чиновники заявляют о росте производства и доходов

Публикации за 22.05.17

По итогам первых четырех месяцев 2017 года в Челябинской области вырос индекс промышленного производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе южноуральского губернатора, рост индекса промпроизводства за 4 месяца 2017 года составил 0,7%. Драйверами на территории Челябинской области остаются металлургия (+1,3%) и деревообработка (+22%). Рост в целом показывают обрабатывающие производства и предприятия легкой промышленности.

Растут и реальные доходы населения, заверяют чиновники. По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, в прошлом году на Южном Урале отмечалось снижение этого показателя. «В этом по общему кругу предприятий в области средняя заработная плата составляет 29 тысяч 880 рублей, рост на 5,9%, а рост индекса цен – 103, 6%. Таким образом, реальные доходы населения увеличились на 2,2%. Это не так много, но все-таки наметилась положительная тенденция», – резюмировал Сергей Смольников.

Правда, по данным Челябинскстата средняя начисленная заработная плата в регионе по итогам 2016 года была выше – 30 тысяч 939 рублей.

Впрочем, показатель «средней температуры по больнице» в вопросах доходов населения устраивает все меньшее число людей. Достаточно резкие высказывания по этому поводу допускают даже местные «единороссы». Так, на недавнем заседании комитета промышленной политики Законодательного собрания Челябинской области один из народных избранников, не выдержав рассуждений о средней величине доходов, воскликнул: «Ну, мы же знаем, как получается этот средний показатель! Один получает 10 миллионов, а сотня – 10 тысяч рублей. А в среднем – 30 тысяч на душу населения!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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