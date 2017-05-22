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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

Манит в дорогу: куда южноуральцы поедут отдыхать летом

Манит в дорогу: куда южноуральцы поедут отдыхать летом

Челябинцы продолжают выбирать для летнего отдыха российские курорты.

Как передает корреспондент РИА , ближайший отпуск многие челябинцы собираются провести у моря. Причем, в отличие от большинства наших соотечественников, многие жители Южного Урала по-прежнему собираются покорять родные просторы. К такому выводу пришли специалисты международного туристического метапоиска momondo, проанализировав динамику спроса среди самостоятельных путешественников на поездки из России летом 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016-го.

«По нашим данным, спрос челябинцев на летние путешествия по России снизился по сравнению на 47%, а интерес к поездкам за рубеж – только на 7%. Однако в соотношении запросов перевес на стороне нашей страны: 30% челябинских туристов в теплые месяцы устремятся на иностранные берега, а 70% будут разъезжать по родным просторам. Среди россиян в целом ситуация несколько иная: популярность внутренних перелетов уменьшилась на 30%, а международных – на 3%. При этом 64% наших соотечественников собираются за рубеж, и только чуть больше трети (36%) будут исследовать Родину»,– рассказывает представитель международного туристического метапоиска momondo в России Ирина Рябовол.

Некоторое охлаждение к внутренним маршрутам связано, в первую очередь, с укреплением рубля относительно доллара и евро. На таком экономическом фоне многие туристы из России еще в начале года снова потянулись за рубеж, отмечает эксперт. Тем более что за последние пару лет россияне уже исследовали российские курорты и «пресытились» местным сервисом и инфраструктурой, которые только начинают активно развиваться. И вернувшаяся на российский рынок Турция тут же перетянула на себя туристов, желающих отдыхать с определенным комфортом за сравнительно небольшие деньги.

В целом среди самых популярных направлений продолжают лидировать отечественные курорты. Первое и второе места в ТОП-10 занимают Сочи и Крым, хотя интерес к ним заметно ослабел – на 53% и 44% соответственно. Однако пока по объему поисков они сравнимы или даже превосходят города Испании и Италии. Москва потеряла 29% южноуральских туристов, Анапа – 56%, Санкт-Петербург – 42%, Геленджик – 50%, Краснодар – 61%.

На этом фоне понемногу набирает обороты Испания – прибавила 17%. Из городов в ТОП-10 вошла Барселона, откуда легко добраться до курортов – +97%. Спрос среди челябинских туристов на Турцию вырос на 130%, особенно востребована Анталия – +112% запросов по сравнению с 2016 годом.

Прибавил число поклонников в Челябинске и любимый россиянами Таиланд – +59%. Это направление востребовано среди наших туристов круглый год благодаря низким внутренним ценам, отсутствию необходимости делать визу и экзотической природе.

Кроме того, в число «растущих» направлений вошли и США, куда летом 2017 года собирается на 97% больше челябинцев, чем год назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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