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Челябинск

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Публикации за 22.05.17

Поезд из Челябинска в Санкт-Петербург остановили из-за сообщения о минировании моста

Поезд из Челябинска в Санкт-Петербург остановили из-за сообщения о минировании моста

Поезд из Челябинска в Санкт-Петербург полчаса простоял из-за сообщения о минировании моста.

Как передает корреспондент РИА , вчера в 23:45 в шекснинский отдел полиции позвонил мужчина, который сообщил, что нужно проверить железнодорожный мост для грузовых составов через реку Угла.

«На место выехала группа череповецкого линейного отдела полиции и группа саперов Росгвардии, – цитирует cherinfo.ru сотрудника пресс-службы линейного отдела МВД Ирину Смолу. – Мост проверили, никаких подозрительных предметов не обнаружено». Из-за того, что в полутора километрах от этого моста находится другой железнодорожный мост, по которому ходят пассажирские составы, на время проверки был остановлен поезд № 191 Челябинск – Санкт-Петербург. В районе Шексны поезд простоял 24 минуты, далее отправился по месту назначения».

По факту ложного сообщения начато расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.17

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