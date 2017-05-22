Поезд из Челябинска в Санкт-Петербург остановили из-за сообщения о минировании моста

Публикации за 22.05.17

Поезд из Челябинска в Санкт-Петербург полчаса простоял из-за сообщения о минировании моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вчера в 23:45 в шекснинский отдел полиции позвонил мужчина, который сообщил, что нужно проверить железнодорожный мост для грузовых составов через реку Угла.

«На место выехала группа череповецкого линейного отдела полиции и группа саперов Росгвардии, – цитирует cherinfo.ru сотрудника пресс-службы линейного отдела МВД Ирину Смолу. – Мост проверили, никаких подозрительных предметов не обнаружено». Из-за того, что в полутора километрах от этого моста находится другой железнодорожный мост, по которому ходят пассажирские составы, на время проверки был остановлен поезд № 191 Челябинск – Санкт-Петербург. В районе Шексны поезд простоял 24 минуты, далее отправился по месту назначения».

По факту ложного сообщения начато расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.17

Манит в дорогу: куда южноуральцы поедут отдыхать летом. / «Два пишем, семь на ум пошло»: южноуральские чиновники заявляют о росте производства и доходов. / Москва обещала ускорить получение Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР. Хотя развивать в городе особо нечего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»