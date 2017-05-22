Арестанта челябинского СИЗО во время побега подвозили полицейские

Публикации за 22.05.17

Стали известны новые подробности дерзкого побега особо опасного преступника из СИЗО №1 Челябинска.

Как уже сообщало РИА«Новый День»,34-летний житель Иркутской области Сергей Рудиковский, ранее приговоренный к 24 годам лишения свободы за убийство, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, мошенничество, грабеж с применением насилия и бандитизм, сбежал из следственного изолятора утром 21 мая.К побегу арестант готовился заранее:в течение трех дней преступник незаметно спиливал решетку непонятно откуда взявшейся ножовкой. Выбравшись из камеры, арестант выкрал форму сотрудника ФСИН из отдела воспитательной работы, прошел на задний двор здания, переоделся, выбил дверь и вышел из СИЗО. Оказавшись на улице, осужденный остановил полицейскую машину и попросил его подвезти.

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Ничего не подозревающие стражи порядка, увидев мужчину в мундире с погонами подполковника ГУ ФСИН, выполнили его просьбу, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Кстати, в кармане краденой формы оказались служебные документы и удостоверение офицера. К поискам рецидивиста подключились сотрудники ФСИН, МВД и ФСБ.

Напомним, через несколько часов беглеца поймали в торгово-развлекательном комплексе Миасса. По словам продавца компьютерного отдела, общавшегося с рецидивистом, к нему обратился мужчина в форме и попросил переустановить программу на телефоне. «Я сообщил, что сегодня мастера нет. Он ушел и вернулся через несколько часов, предложив купить уже перепрошитый телефон», – цитирует «Первый областной» сотрудника ТРК Амура Даутова. В общей сложности клиент пробыл в сервисе несколько часов: все это время он заряжал и настраивал сотовый. Через некоторое время в отдел зашли несколько человек в штатском. Продавца отвели в сторону, после чего скрутили находившегося в сервисе преступника. При себе у задержанного оказался нож. По предварительным данным, отыскать осужденного полицейским помогла пенсионерка. Женщина, увидев ориентировку и узнав разыскиваемого преступника, позвонила в дежурную часть.

В настоящее время полицейские устанавливаются все обстоятельства случившегося. Если выяснится, что преступнику помог сбежать кто-то из сотрудников ФСИН либо была допущена халатность надзирателей, к проверке подключится региональное управление СКР. По факту побега решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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