Банкротство «Гринфлайта» вывело Челябинскую область на второе место в России по объему незавершенного строительства

Публикации за 23.05.17

Южный Урал обскакал Москву по объемам незавершенного строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий объем незавершенного строительства застройщиками-банкротами в Челябинской области составляет 325 тысячи 691 квадратный метр, что составляет 8,3% от общего объема таких строек по стране. Такие данные приводит Единый портал застройщиков.

В анти-рейтинге портала Южный Урал уступает лишь Московской области (17,1%). Третье место занимает Москва (7,4%).

Челябинская область вышла на второе место благодаря банкротству крупнейшего застройщика региона – компании «Гринфлайт». Всего по состоянию на май 2017 года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) имеются записи о четырех застройщиках, которые не завершили строительство хотя бы одного жилого дома в Челябинской области. В отношении двух застройщиков введена процедура наблюдения, еще в двух действует конкурсное производство.

У ООО «Гринфлайт» в незавершенном строительстве находится ЖК «Академ Riverside» в Челябинске (26 многоквартирных домов совокупной площадью жилых помещений 297 тысяч 75 квадратных метров. На втором месте расположилась компания «ПромИнвест» (12 тысяч 260 квадратных метров в ЖК «Квартал»). Третье место занимает ООО «Град» (9 тысяч 285 «квадратов»). Замыкает антирейтинг компания «Восток-Инвест» (7 тысяч 71 квадратный метр).

Следует отметить, что в последние месяцы серьезные проблемы начал испытывать еще один крупный застройщик региона – «Речелстрой». По данным Единого портала застройщиков, компания реализует проекты общей площадью 227 тысяч 372 квадратных метров. Однако весной 2017 года дольщики «Речелстроя» заявили, что компания практически прекратила строительные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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