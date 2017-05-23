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Публикации за 23.05.17

Банкротство «Гринфлайта» вывело Челябинскую область на второе место в России по объему незавершенного строительства

Банкротство «Гринфлайта» вывело Челябинскую область на второе место в России по объему незавершенного строительства

Южный Урал обскакал Москву по объемам незавершенного строительства.

Как передает корреспондент РИА , общий объем незавершенного строительства застройщиками-банкротами в Челябинской области составляет 325 тысячи 691 квадратный метр, что составляет 8,3% от общего объема таких строек по стране. Такие данные приводит Единый портал застройщиков.

В анти-рейтинге портала Южный Урал уступает лишь Московской области (17,1%). Третье место занимает Москва (7,4%).

Челябинская область вышла на второе место благодаря банкротству крупнейшего застройщика региона – компании «Гринфлайт». Всего по состоянию на май 2017 года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) имеются записи о четырех застройщиках, которые не завершили строительство хотя бы одного жилого дома в Челябинской области. В отношении двух застройщиков введена процедура наблюдения, еще в двух действует конкурсное производство.

У ООО «Гринфлайт» в незавершенном строительстве находится ЖК «Академ Riverside» в Челябинске (26 многоквартирных домов совокупной площадью жилых помещений 297 тысяч 75 квадратных метров. На втором месте расположилась компания «ПромИнвест» (12 тысяч 260 квадратных метров в ЖК «Квартал»). Третье место занимает ООО «Град» (9 тысяч 285 «квадратов»). Замыкает антирейтинг компания «Восток-Инвест» (7 тысяч 71 квадратный метр).

Следует отметить, что в последние месяцы серьезные проблемы начал испытывать еще один крупный застройщик региона – «Речелстрой». По данным Единого портала застройщиков, компания реализует проекты общей площадью 227 тысяч 372 квадратных метров. Однако весной 2017 года дольщики «Речелстроя» заявили, что компания практически прекратила строительные работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.17

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