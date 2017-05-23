Сам виноват: челябинец не смог отсудить компенсацию за пожар в новой иномарке

Публикации за 23.05.17

В Челябинске суд отказал автомобилисту возмещать ущерб за сгоревшую иномарку.

Как cообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда, рассмотрено гражданское дело по иску челябинца к ООО «Планета Авто Групп» об устранении недостатков в приобретенном товаре, возмещении морального вреда, неустойки и штрафа.

Заявитель пояснил, что в феврале 2013 года купил у официального дилера автомобиль Opel Zafira, гарантия на который составляет три года или 100 тысяч километров пробега.

В апреле 2015 года в салоне иномарки произошел пожар, в результате чего оказалась повреждена внутренняя обшивка сидений, лобовое стекло, щиток приборов, облицовка панели и отделка стоек крыши.

По данным экспертов, очаг возгорания находился на переднем пассажирском сидении в районе плафонов освещения салона и солнцезащитного козырька. Возможной причиной пожара явилось воспламенение горючих материалов под действием тепловой энергии, излучаемой неисправным электрооборудованием. Стоимость ремонтных работ оценили в 292 тысячи рублей.

Владелец легковушки обратился к дилеру, однако восстанавливать машину за свой счет в автоцентре отказались, сославшись на другие результаты экспертизы, полностью исключающие вину продавца.

Исследовав материалы дела, суд отказал заявителю, требовавшему оплатить ремонт иномарки, услуги оценщика в размере 10 тысяч рублей и компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей.

Согласно заключению сотрудников лаборатории федеральной противопожарной службы, пожар произошел из-за оставленной на солнце пластиковой бутылки со спиртовой жидкостью, обнаруженной в салоне.

Не согласившись с решением суда, истец обратился с жалобой в вышестоящую инстанцию, просив провести повторную экспертизу.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда не нашла оснований для отмены данного решения. Причиной отказа послужил и тот факт, что в ходе эксплуатации автомобиля до момента пожара истец не обращался к продавцу с претензией по качеству товара и устранению недостатков.

Апелляционное определение вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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